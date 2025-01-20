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Союз театральных деятелей в Псковской области готовится к реализации новых проектов

Несколько проектов псковского отделения Союза театральных деятелей России уже получили одобрение в правительстве Псковской области, некоторые будут реализованы в ближайшее время, сообщил новый председатель отделения — художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы Дмитрий Месхиев в программе «Беседка» в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«У меня уже были консультативные встречи с правительством региона. Я думаю, что в ближайшем будущем я встречусь с губернатором. Я сразу предложил какие-то проекты, которые я бы хотел реализовать на территории Псковской области силами СТД. И я сразу получил положительный ответ», - сказал Дмитрий Месхиев.

Гость студии уточнил, что в ближайшее время псковское отделение Союза театральных деятелей планирует начать проводить мероприятия для раненых бойцов в военном госпитале.

«Я созвонился с руководителем нашего военного госпиталя, созвонился с руководителем Псковской областной клинической больницы. Это, скорее всего, будет проект СТД вместе с правительством региона, мы будем регулярно, еженедельно проводить встречи, творческие концерты для раненых бойцов, лежащих в наших больницах. Я считаю, что такие проекты должен делать Союз театральных деятелей в Псковской области», - добавил режиссер.