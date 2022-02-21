Сцена / Концерты

Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоится в Пскове 5 марта

Концерт известного российского органиста, лауреата престижных международных премий Алексея Шмитова состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Выступление Алексея Шмитова в Пскове станет первой встречей с талантливым музыкантом, в репертуаре которого французская романтическая музыка и произведения Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант с успехом гастролирует по городам России и за рубежом, его выступления проходят в лучших концертных залах, рассказали в ТКД.

Новый электронный орган «Johannus» вновь соберет любителей органной музыки в зале колледжа искусств. Алексей Шмитов представит программу «Бах и шедевры французского символизма» из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Александра Пьера Франсуа Боэли, Сезара Франка, Луи Вьерна, Шарля Мари Видора и Марселя Дюпре, получивших известность и как выдающиеся органисты своего времени.

Алексей Шмитов является лауреатом II премии Международного конкурса органистов в Германии. Принимал участие в мастер-классах ведущих европейских органистов. Несколько лет назад он был профессором классов органа и клавесина в Высшем институте театра и музыки города Дамаска (Сирия). Одновременно работал органистом в католической церкви святого Антония.

С 2005 года Алексей Шмитов преподает орган, а также ведет курс лекций по методике органного исполнительства на кафедре органа и клавесина в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также преподает в Музыкальном училище при консерватории.

Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах России, где установлены органы. Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане и Сирии. Также Алексей Шмитов – постоянный участник различных международных фестивалей. Кроме сольных концертов, выступает в составе камерных ансамблей в содружестве с известными музыкантами.

Концерт состоится 5 марта в 19:00

Заказать или забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев, добавили в филармонии.