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Симфонический концерт впервые представили псковичам в формате виртуальной реальности

Псковская областная филармония впервые провела прямую трансляцию концерта в формате виртуальной реальности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители смогли в режиме реального времени увидеть второе отделение концерта «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова», в котором прозвучал Третий концерт Сергея Рахманинова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского и известной пианистки Марины Яхлаковой.

Трансляция сферического видео позволила зрителям погрузиться в центр событий, увидеть мероприятие с разных ракурсов и даже оказаться среди музыкантов.

Новый формат прямых трансляций на 360 градусов Псковская областная филармонии планирует запускать и в дальнейшем.

Познакомиться с трансляцией концерта «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» можно на YouTube-канале Псковской областной филармонии.

Чтобы посмотреть видео в формате 360 на компьютере, его необходимо открыть в браузере. В этом случае для управления просмотром панорамного видео наведите курсор на ролик, и, «ухватив» видео левой кнопкой мыши, водите по экрану влево-вправо и вверх-вниз. Просмотр видео со смартфона возможен с помощью приложения YouTube, при этом для управления можно просто водить пальцем по экрану, дали рекомендации в ТКД.