Летняя встреча с концертным хором Лицея искусств пройдет 2 июля в Пскове

Традиционная летняя встреча с концертным хором Лицея искусств «Санкт-Петербург» пройдет 2 июля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

В программе «Лицейский привет» прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов, а также жемчужины народного песенного творчества и легендарные советские шлягеры.

Руководителем коллектива является Наталия Никонова, концертмейстер — Татьяна Щербинина.

«Девушки еще только учатся, но их мастерству могут позавидовать даже профессиональные музыканты», — комментируют в библиотеке.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Заполнить форму можно на сайте библиотеки.