Концерт органной музыки из цикла «Веков связующая нить» пройдет в псковском храме

Концерт органной музыки из цикла «Веков связующая нить» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Концерт начнется в 17:00.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в г. Пскове

На мероприятии выступит органист, студент 5 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова по специальности «Орган», лауреат и дипломант международных органных конкурсов Владислав Пламенев. Он также является концертмейстером хорового и хореографического отделов в Охтинском центре эстетического воспитания Санкт-Петербурга.

В программе концерта прозвучат произведения композиторов XVI-XX веков, включая Яна Питерсзона Свелинка, Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Шарля Камиля Сен-Санса, Луи Виктора Жюля Вьерна и Микаэла Таривердиева. Концерт представит историческую панораму органной музыки, охватывающую четыре столетия музыкальной истории — от барокко до советского неоромантизма и кинематографического стиля.

Посетители смогут получить пригласительные за пожертвование непосредственно перед началом концерта. Храм откроется за 45 минут до мероприятия. Концерт рекомендован для слушателей старше 10 лет и продлится 60 минут без антракта. Перед началом прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится по адресу: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.