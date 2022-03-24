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Концерт «Заиграйте мои гусли!» пройдет в Пскове 28 апреля

Концерт «Заиграйте, мои гусли!» состоится 28 апреля в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Этот проект ансамбля русской музыки "Псков" стартовал еще в 2021 году и теперь ежегодно радует зрителей концертами гусельной музыки с участием ведущих исполнителей на гуслях звончатых», – рассказали в пресс-службе.

В этом году в концерте примет участие Константин Шаханов – известный композитор и исполнитель на гуслях звончатых и таких народных инструментах, как жалейка, окарина и других.

В сопровождении ансамбля «Псков» он представит премьеру своего концерта для мультиинструменталиста в трех частях. А также прозвучат уже известные и любимые зрителем произведения Константина Шаханова и обработки русских народных песен и наигрышей других авторов в исполнении солистов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольги Алексеевой и Елены Лениной.

Также в концерте примет участие ведущий детский коллектив гусляров Псковской области – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей ансамбль «Лель» под руководством Елены Лениной.

Вокальные обработки народных песен и русских романсов исполнят солисты ансамбля – Елена Федина и Заслуженные артисты России Наталья Александрова и Александр Либ.

Начало концерта «Заиграйте мои гусли!» состоится в 19:00. Заказ и бронирование билетов можно осуществить на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».