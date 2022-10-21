Губернаторский симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильмов в Гдове

Саундтреки мирового кинематографа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучат в гдовском «Центре досуга и культуры» в рамках «Культурных выходных» 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: театрально-концертная дирекция Псковской области
Оркестр ждет жителей и гостей Псковской области на концерте, где они смогут погрузиться в мир музыки классики кино.
Программа концерта:
1. А. Петров Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»,
2. А. Петров Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»,
3. В. Зубков Мелодия из к/ф «Цыган»,
4. Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»,
5. Э. Артемьев «Три товарища» из к/ф «Свой среди чужих…»,
6. И. Дунаевский Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»,
7. И. Дунаевский Бега из к/ф «Кубанские казаки»,
8. И. Дунаевский Полька из к/ф «Кубанские казаки»,
9. Э. Морриконе «Gabriel`s oboe» из к/ф «Миссия»,
10. Н. Рота «Прощальный вальс» из к/ф «Леопард»,
11. Н. Рота Тема из к/ф «Крёстный отец»,
12. Ф. Лоу «Моя прекрасная Леди»,
13. Дж. Гершвин «Пусть грянет оркестр»,
14. Г. Манчини «Лунная река» их к/ф «Завтрак у Тиффани»,
15. Эндрю Ллойд Вебер Memory из мюзикла «Кошки».
Концерт пройдёт 30 октября в 15:00 в «Центре досуга и культуры» города Гдова. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе учреждения.