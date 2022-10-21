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Губернаторский симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильмов в Гдове

Саундтреки мирового кинематографа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучат в гдовском «Центре досуга и культуры» в рамках «Культурных выходных» 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: театрально-концертная дирекция Псковской области

Оркестр ждет жителей и гостей Псковской области на концерте, где они смогут погрузиться в мир музыки классики кино.

Программа концерта:

1. А. Петров Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»,

2. А. Петров Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»,

3. В. Зубков Мелодия из к/ф «Цыган»,

4. Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»,

5. Э. Артемьев «Три товарища» из к/ф «Свой среди чужих…»,

6. И. Дунаевский Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»,

7. И. Дунаевский Бега из к/ф «Кубанские казаки»,

8. И. Дунаевский Полька из к/ф «Кубанские казаки»,

9. Э. Морриконе «Gabriel`s oboe» из к/ф «Миссия»,

10. Н. Рота «Прощальный вальс» из к/ф «Леопард»,

11. Н. Рота Тема из к/ф «Крёстный отец»,

12. Ф. Лоу «Моя прекрасная Леди»,

13. Дж. Гершвин «Пусть грянет оркестр»,

14. Г. Манчини «Лунная река» их к/ф «Завтрак у Тиффани»,

15. Эндрю Ллойд Вебер Memory из мюзикла «Кошки».

Концерт пройдёт 30 октября в 15:00 в «Центре досуга и культуры» города Гдова. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе учреждения.