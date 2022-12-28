Группа «Мельница» пригласила псковичей на свой рождественский концерт. ВИДЕО

Группа «Мельница» приглашает жителей и гостей города на свой рождественский концерт «Сердце ястреба. Рождество», который состоится на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Это будет первый концерт группы в 2023 году. В преддверии праздника творческий коллектив подвёл свои итоги 2022 года. Артисты:
- сыграли 59 концертов,
- выпустили 2 сингла и 2 клипа,
- показали 7 концертных видероликов из Крокуса и одного live «Кащея» из Стадиума,
- снялись в программе «Квартирник у Маргулиса».
Также в коллективе отметили следующие достижения:
- Хелависа и Андрей Князев исполнили официальный саундтрек к мультфильму «Финник»,
- Хелависа исполнила «Последнюю песню» Романа Рябцева,
- Хелависа вошла в жюри конкурса платформы «Литрес: Самиздат» и в жюри литературной премии «Вавилонская рыбка» за лучший переводной фантастический роман,
- Хелависа озвучила роль телеведущей Деметры в рок-опере «Икар».
Напомним, концерт начнётся в 18:00.
Возрастное ограничение: 12+