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Группа «Мельница» пригласила псковичей на свой рождественский концерт. ВИДЕО

Группа «Мельница» приглашает жителей и гостей города на свой рождественский концерт «Сердце ястреба. Рождество», который состоится на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Это будет первый концерт группы в 2023 году. В преддверии праздника творческий коллектив подвёл свои итоги 2022 года. Артисты:

сыграли 59 концертов,

выпустили 2 сингла и 2 клипа,

показали 7 концертных видероликов из Крокуса и одного live «Кащея» из Стадиума,

снялись в программе «Квартирник у Маргулиса».

Также в коллективе отметили следующие достижения:

Хелависа и Андрей Князев исполнили официальный саундтрек к мультфильму «Финник»,

Хелависа исполнила «Последнюю песню» Романа Рябцева,

Хелависа вошла в жюри конкурса платформы «Литрес: Самиздат» и в жюри литературной премии «Вавилонская рыбка» за лучший переводной фантастический роман,

Хелависа озвучила роль телеведущей Деметры в рок-опере «Икар».

Напомним, концерт начнётся в 18:00.

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Возрастное ограничение: 12+