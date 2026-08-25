 
Культура

Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне Псковского кремля

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Летние музыкальные концерты в Варлаамовской башне завершились выступлением коллектива «Кос Бэнд» (Kos Band). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в этот вечер для зрителей звучал цыганский джаз: лиричные и зажигательные композиции исполнили участники группы «Кос Бэнд» Иван Федоров, Михаил Иванов, Ярослав Погодин и Павел Комляков.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С конца мая по август фольклорный ансамбль «Будимир» и коллектив «Кос Бэнд» (Kos Band) сыграли для псковичей и гостей города шесть концертов. В стенах старинной башни звучали фольклорные мотивы, забытые баллады, скандинавский джаз и джаз-мануш.

«Сочетание уникальной акустики древнего памятника архитектуры и живого звука создало поистине неповторимую атмосферу. Благодарим музыкантов за эмоции и воспоминания, которые останутся в наших сердцах!» — прокомментировали в музее.
 

Концерты были организованы в рамках совместного творческого проекта Псковского музея-заповедника и Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «Театр. Музыка. Музей». 

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