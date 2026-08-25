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Концерт «Балалайка - рок» состоится в Псковской областной филармонии

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Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Псковской областной филармонии с музыкальным экспериментом «Балалайка - рок», который объединит традиционные инструменты и рок, 18 сентября в 19:00, сообщила Театрально-концертная дирекция Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области / «ВКонтакте»

Зрителей ждут авторские произведения и смелые обработки народных мелодий — в стилях рок, поп, инди‑рок и не только, кавер‑версии мировых хитов на балалайке: Queen — We Will Rock You и Muse — Newborn, а также знакомство с редким инструментом — электробалалайкой, которая объединяет традиции и современные технологии.

«Здесь классика встретиться с роком, а русское звучание обретет дерзкий, современный характер», — прокомментировали в ТКД.
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