Опубликована программа концерта рязанского народного хора в Пскове

Знаменитый Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова с программой «Песнь рязанская, звучи!» выступит 20 апреля на сцене Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
Программа концерта:
- От Оки голубой – музыка Е. Попова, слова Афонина, постановка М. Кругликова,
- Рязань моя, краса – музыка А. Новикова, слова А. Филатова,
- На побывку – музыка А. Аверкина, слова В. Бокова,
- Приходите свататься – музыка А. Новикова, слова С. Васильева,
- Шацкая – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина,
- Нивы сжаты, рощи голы – музыка Е. Попова, стихи С. Есенина,
- Ты меня не любишь, не жалеешь – музыка А. Аверкина, стихи С. Есенина,
- Над окошком месяц – музыка Е. Попова, стихи С. Есенина,
- Кадомские картинки – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина,
- В путь (оркестр) – попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, музыка А. Шалаева, обработка Н. Видюка,
- Синий платочек – музыка С. Петербургского, слова Я. Галицкого, обработка А. Ермакова,
- Ой, туманы – музыка В. Захарова, слова М. Исаковского,
- Катюша – музыка М. Блантера, слова М. Исаковского, обр. А. Ермакова,
- Яблочко – музыка народная, обработка А. Захарова и В. Ярцева,
- Боченька – хороводная Рязанской области, обработка С. Суховой,
- Рябина-рябинушка – плясовая, обработка Е. Попова
- Полно-полно – обработка А. Козырева, постановка Н. Шичкина,
- Михайловское кружево – музыка Е. Дербенко, постановка С. Зайцева,
- Гончары – музыка С. Комарова, постановка М. Кругликова,
- Стоит кузня – плясовая Рязанской области, обработка М. Зорко, А. Орешкина, постановка Н. Шичкина,
- Братцы - рязанцы – историческая Рязанской области, обработка О. Тереховой и А. Орешкина,
- Барыня – вокально-хореографическая композиция по мотивам Рязанских частушек, слова Ю. Афонина, музыкальная обработка А. Рийконена, постановка М. Кругликова, солистка Ирина Ваганова.
Приобрети билеты можно в кассе и на сайте Большого концертного зала. Билеты доступны по Пушкинской карте.