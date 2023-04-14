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Опубликована программа концерта рязанского народного хора в Пскове

Знаменитый Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова с программой «Песнь рязанская, звучи!» выступит 20 апреля на сцене Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа концерта:

От Оки голубой – музыка Е. Попова, слова Афонина, постановка М. Кругликова,

Рязань моя, краса – музыка А. Новикова, слова А. Филатова,

На побывку – музыка А. Аверкина, слова В. Бокова,

Приходите свататься – музыка А. Новикова, слова С. Васильева,

Шацкая – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина,

Нивы сжаты, рощи голы – музыка Е. Попова, стихи С. Есенина,

Ты меня не любишь, не жалеешь – музыка А. Аверкина, стихи С. Есенина,

Над окошком месяц – музыка Е. Попова, стихи С. Есенина,

Кадомские картинки – музыка А. Орешкина, постановка Б. Соколкина,

В путь (оркестр) – попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, музыка А. Шалаева, обработка Н. Видюка,

Синий платочек – музыка С. Петербургского, слова Я. Галицкого, обработка А. Ермакова,

Ой, туманы – музыка В. Захарова, слова М. Исаковского,

Катюша – музыка М. Блантера, слова М. Исаковского, обр. А. Ермакова,

Яблочко – музыка народная, обработка А. Захарова и В. Ярцева,

Боченька – хороводная Рязанской области, обработка С. Суховой,

Рябина-рябинушка – плясовая, обработка Е. Попова

Полно-полно – обработка А. Козырева, постановка Н. Шичкина,

Михайловское кружево – музыка Е. Дербенко, постановка С. Зайцева,

Гончары – музыка С. Комарова, постановка М. Кругликова,

Стоит кузня – плясовая Рязанской области, обработка М. Зорко, А. Орешкина, постановка Н. Шичкина,

Братцы - рязанцы – историческая Рязанской области, обработка О. Тереховой и А. Орешкина,

Барыня – вокально-хореографическая композиция по мотивам Рязанских частушек, слова Ю. Афонина, музыкальная обработка А. Рийконена, постановка М. Кругликова, солистка Ирина Ваганова.

Приобрети билеты можно в кассе и на сайте Большого концертного зала. Билеты доступны по Пушкинской карте.