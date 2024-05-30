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Шедевры Баха, Мендельсона и Райнбергера прозвучат на органном концерте в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Немецкая соната: от Баха до Райбергера» состоится в воскресенье, 2 марта, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие петербуржская органистка Лилия Кузнецова, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта «Немецкая соната: от Баха до Райбергера» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVIII-XIX веков германских композиторов и органистов: Иоганна Себастьяна Баха, «короля органа» эпохи барокко, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, композитора-романтика XIX века, создателя органной сонаты, и Йозефа Габриэля фон Райбергера, немецкого композитора-романтика XIX столетия, мастера контрапункта и композиции. Слушатели смогут познакомиться с антологией развития немецкой сонаты на протяжении двух веков.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.