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Делегация из Детской музыкальной школы имени Мусоргского выступила на музыкальном фестивале в Великих Луках

В рамках проекта «Встречи на родине М.П. Мусоргского» творческие коллективы из Пскова представили совместную программу «Приношение М.П. Мусоргскому» на сцене концертного зала великолукской музыкальной школе №1, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото здесь и далее: Управление культуры Пскова

«Зрители встречали бурными аплодисментами и сольные выступления юных музыкантов - победителей конкурсов, и ансамблевые концертные номера, но особое восхищение у слушателей вызвало исполнение объединённого оркестра русских народных инструментов двух школ», - отметили в управлении.

Помимо концертов, участники фестиваля посетили мемориальный музей-усадьбу М.П. Мусоргского в Наумово, участвовали в образовательной викторине и обменялись профессиональным опытом.