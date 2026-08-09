Стала известна программа фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона»

V областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в в красногородской деревне Платишино 15 августа. Программу фестиваля опубликовали в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации «Псковская традиция игры на гуслях».

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Псковской области, ГБУК «Псковский областной центр народного творчества», администрация Красногородского муниципального округа, МБУК «Красногородское досуговое объединение», Платишинский сельский клуб.