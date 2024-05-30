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Выступление образцово-показательного оркестра войск Нацгвардии прошло в Пскове

В Пскове на сцене Дома офицеров состоялся концерт образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление Росгвардии Псковской области

Как отметили в управлении, мероприятие было организовано с целью патриотического воспитания, укрепления чувства любви к Родине и удовлетворения культурных потребностей военнослужащих, сотрудников полиции и членов их семей.

В концерте, проходившем под руководством начальника оркестра полковника Азата Шахмухаметова, музыканты исполнили оригинальные композиции, в которых гармонично сочетаются элементы различных музыкальных жанров и направлений. Выступление вызвало большой интерес и восторженные отзывы зрителей, оставив незабываемые впечатления от музыкального искусства.