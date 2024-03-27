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Псковский театр драмы вводит скидку для многодетных родителей

2024 год в России объявлен Годом семьи. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вводит ранее старался насыщать детскую афишу, пополнять репертуар спектаклями для семейного просмотра, а также предоставлял скидку на билеты для детей из многодетных семей. По просьбам зрителей такую же льготу – скидку 20% – театр вводит и на билеты для многодетных родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Скидкой можно воспользоваться в кассе, предъявив документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение (справка) многодетной семьи / многодетной матери (отца) или паспорт родителя с указанием несовершеннолетних детей, свидетельство о рождении детей. Если зритель покупает билеты на детские спектакли, со скидкой идут и дети, и родители.

Напомним, что льготы в Псковском театре драмы (скидка от 20% до 100%) доступны также ветеранам, инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, детям из малоимущих семей, военнослужащим по призыву, студентам.