Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону

Залы торжеств особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Театрально-концертная дирекция с начала летнего свадебного сезона 2020 года оказывает услуги по сопровождению церемоний государственной регистрации брака. Теперь молодоженам доступны следующие услуги:
- прием гостей (бокал вина, фуршет)
- живая музыка
- свадебные интерьерные фотосессии
- фото и видеосъемка торжеств
- проведение прямой трансляции из залов регистрации брака.
Недавно Театрально-концертная дирекция презентовала парам, планирующим регистрацию брака, новую услугу – прокат фотозоны на благоустроенном дворике особняка. Фотозона включает свадебную арку, декорированную цветами в классическом стиле и стол с подсветкой для пирамиды коктейльных бокалов.
Свадебная арка — это деталь, которая задает тон всему торжеству и может украсить самые трогательные и важные снимки с регистрации брака.
В любом случае современный свадебный декор позволяет парам выбирать те украшения для торжества, которые отображают вкус влюбленных.
Еще одна новинка этого летнего сезона - три варианта сопровождения церемонии бракосочетания, которые предлагает Театрально-концертная дирекция:
1. Серебряный прием
- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации в исполнении Инны Ант, благодаря которому Марш Мендельсона заиграет иначе, чем в записи.
- Фотозону с цветочной аркой для яркой фотосессии и горку бокалов для шампанских вин на 20 гостей.
- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.
Стоимость серебряного приема – 10000 рублей.
2. Золотой прием
- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации.
- Фотозону с аркой и горку бокалов для шампанских вин на 35 гостей.
- Фотосессию с профессиональным свадебным фотографом (10 художественных фотографий).
- Торжество сопровождает квартет Аркадия Галковского и Екатерина Андреева, в репертуаре которых самые популярные джазовые композиции.
- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.
Стоимость золотого приема– 18000 рублей.
3. Платиновый прием
- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации.
- Фотозону с аркой и горку бокалов для шампанских вин на 56 гостей.
- Фотосессию с профессиональным свадебным фотографом (10 художественных фотографий).
- Видеосъемку от одного из лучших свадебных видеографов Олега Иванова.
- Торжество сопровождает Квартет Аркадия Галковского и Екатерина Андреева, в репертуаре которых самые популярные джазовые композиции.
- Торжественная речь ведущего регистратора.
- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.
Стоимость платинового приема– 25000 рублей.
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