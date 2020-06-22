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Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону

Залы торжеств особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театрально-концертная дирекция с начала летнего свадебного сезона 2020 года оказывает услуги по сопровождению церемоний государственной регистрации брака. Теперь молодоженам доступны следующие услуги:

- прием гостей (бокал вина, фуршет)

- живая музыка

- свадебные интерьерные фотосессии

- фото и видеосъемка торжеств

- проведение прямой трансляции из залов регистрации брака.

Недавно Театрально-концертная дирекция презентовала парам, планирующим регистрацию брака, новую услугу – прокат фотозоны на благоустроенном дворике особняка. Фотозона включает свадебную арку, декорированную цветами в классическом стиле и стол с подсветкой для пирамиды коктейльных бокалов.

Свадебная арка — это деталь, которая задает тон всему торжеству и может украсить самые трогательные и важные снимки с регистрации брака.

В любом случае современный свадебный декор позволяет парам выбирать те украшения для торжества, которые отображают вкус влюбленных.

Еще одна новинка этого летнего сезона - три варианта сопровождения церемонии бракосочетания, которые предлагает Театрально-концертная дирекция:

1. Серебряный прием

- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации в исполнении Инны Ант, благодаря которому Марш Мендельсона заиграет иначе, чем в записи.

- Фотозону с цветочной аркой для яркой фотосессии и горку бокалов для шампанских вин на 20 гостей.

- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.

Стоимость серебряного приема – 10000 рублей.

2. Золотой прием

- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации.

- Фотозону с аркой и горку бокалов для шампанских вин на 35 гостей.

- Фотосессию с профессиональным свадебным фотографом (10 художественных фотографий).

- Торжество сопровождает квартет Аркадия Галковского и Екатерина Андреева, в репертуаре которых самые популярные джазовые композиции.

- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.

Стоимость золотого приема– 18000 рублей.

3. Платиновый прием

- Включает музыкальное сопровождение в зале регистрации.

- Фотозону с аркой и горку бокалов для шампанских вин на 56 гостей.

- Фотосессию с профессиональным свадебным фотографом (10 художественных фотографий).

- Видеосъемку от одного из лучших свадебных видеографов Олега Иванова.

- Торжество сопровождает Квартет Аркадия Галковского и Екатерина Андреева, в репертуаре которых самые популярные джазовые композиции.

- Торжественная речь ведущего регистратора.

- Молодоженам вручается свидетельство о браке в твердой обложке с фирменным тиснением особняка Лавриновского.

Стоимость платинового приема– 25000 рублей.

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