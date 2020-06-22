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Псковичам предлагают новый способ пожертвований в рамках акции #СпасибоМедикам

Театрально-концертная дирекция и магазин подарков Avec Plaisir предлагает всем желающим поучаствовать в благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, цель которой — вдохновить людей на совершение добрых дел и поддержать медицинских работников, которые пострадали от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Дизайнеры Avec Plaisir разработали серию сувенирной продукции с символикой благотворительной акции #СпасибоМедикам и изображением обаятельного ежика - это футболки, магниты, наклейки на автомобиль, кружки. Вся сувенирная продукция выпущена небольшим тиражом специально для акции. Все средства, собранные от продажи этих товаров, пойдут на приобретение путевок медикам Псковской области, перенесшим COVID-19.

Как это сделать?

Перейти по ссылке на сайт акции #СпасибоМедикам.

Кликнуть на понравившуюся вещь, перейти в instagram-аккаунт avec_plaisir_souvenirs и заказать ее.

Напомним, в целях поддержки врачей и медицинских работников, ежедневно спасающих жизни пациентов коронавирусных стационаров и пострадавших от COVID-19, на территории Псковской области с 11 июня стартовала благотворительная акция #СпасибоМедикам.

Акция проходит при поддержке администрации Псковской области, оператором выступает Театрально-концертная дирекция. На сегодняшний день среди партнеров, оказывающих содействие в проведении этой акции, - многие организации и СМИ региона.

Центральным событием акции станет благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!», который состоится 18 июля в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска. На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будут установлены экран и сцена, на которой в течение 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, джазмен Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек). В продаже всего 100 билетов, приобрести их можно онлайн в системе «Орбилет».

Онлайн-трансляция концерта будет вестись в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции». Все желающие смогут ее посмотреть и присоединиться к акции «Спасибо медкам».

Следующие творческие проекты этой акции сейчас в разработке, формат их будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Как пожертвовать:

Для физических лиц

1. Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

- Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата

- Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций»

- Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы»

- Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

- Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам»

- Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»

- Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода чрез мобильное приложение:

- Перейдите в раздел «Платежи» нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана

- Выберите «Оплата по QR или штрих коду»

- Направьте камеру на QR-код, расположенный на сайте https://tkd-pskov.ru/

- Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить»

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

- Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей

3. Оплата через платежную систему с помощью плагина Онлайн-Лейка:

- Заполнить строки «Сумма», «Адрес электронной почты» и «ФИО», поставить галочки, соглашаясь с условиями Договора оферты и Соглашения об использовании персональных данных

- Далее – «Пожертвовать»

- Заполнить строки для оплаты, далее – «Заплатить»

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Возрастное ограничение 0+