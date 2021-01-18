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Псковский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Свидетельские показания»

16.02.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина готовится представить еще одну премьеру в марте. Это будет детектив в 11 частях «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина, поставленный по одноименной пьесе Дмитрия Данилова.

«Некто в один прекрасный день открыл окно и вышел на улицу. Этаж был верхним, исход - летальным. Дотошный следователь пытается разобраться, сам или не сам, может, помогли, с кем общался погибший, с кем жил, какое впечатление производил на людей, кем, в конце концов, был на самом деле. Сослуживцы и соседи, случайные и старые знакомые охотно делятся своими воспоминаниями и наблюдениями, и вырастает странный и причудливый образ, напоминающий не столько реального человека, сколько литературного персонажа», - рассказали Псковской Ленте Новостей о спектакле в пресс-службе театра.

В драмтеатре отметили, что кому-то драма Дмитрия Данилова покажется детективом, кому-то философской новеллой, кому-то социальной сатирой. Каждый зритель найдет что-то для себя. Может быть, в этом и секрет пьес Дмитрия Данилова, который в последние годы стал одним из самых репертуарных современных российских драматургов.

Кроме того, зрителям спектакля обещают сюрпризы и неожиданности: артисты могут оказаться совсем не там, где их ожидают увидеть.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Чехова, Анна Шуваева.

Режиссер спектакля - Семен Серзин, создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Петербурге, театральный и кинорежиссер, актер. Семен Серзин снял фильм «Человек из Подольска», сыграл главную роль в фильме «Петровы в гриппе» у Кирилла Серебренникова, поставил 40 спектаклей в российских и зарубежных театрах, включая Московский театр имени Пушкина и «Гоголь-центр».

Над анимацией к спектаклю работал видеохудожник, художник-постановщик Михаил Заиканов, сотрудничавший с десятками театров - МХТ имени Антона Павловича Чехова, Театром Олега Табакова, Центром имени Всеволода Мейерхольда, Театром «Практика», Театром на Таганке, Театром имени Александра Сергеевича Пушкина, Театром имени Ермоловой, с Театром на Литейном в Санкт-Петербурге и другими.

Автор сценографии и костюмов к спектаклю - Александр Стройло, заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы. Произведения Стройло хранятся в Русском музее, Доме-музее Островского, в Псковской картинной галерее и других музеях, его выставки проходили в Москве, Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене и Амстердаме, Перте.

Премьерный спектакль «Свидетельские показания» Псковский театр драмы покажет 6, 7, 8, 10 и 17 марта.

В дни премьеры, с 6 по 8 марта, Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест». Известный драматург, поэт, прозаик, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Данилов станет ключевой фигурой фестиваля. Состоятся читки его пьес, показ фильма «Человек из Подольска» и творческая встреча с читателями.

На спектакль «Свидетельские показания» приглашаются зрители старше 18 лет, стоимость билета - 500 рублей.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте театра.

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль #премьера
Источник: Псковская Лента Новостей
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