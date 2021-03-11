Сцена / Обзоры

Одиночество-скука

Это был мой первый выход на сцену Псковского драматического театра. Роль моя была проста: на час с небольшим вместе с другими посетителями я стала свидетелем-статистом. Миссия выполнена: я молчала, там, где надо молчать, удивлялась там, где надо удивляться, вовремя и по делу посмеивалась, у меня даже вовремя взгляд философски затуманивался - это ведь обязательно, когда речь заходит о высоких материях. Никаких курсов актерского мастерства и наигранности, ведь спектакль «Свидетельские показания», который режиссер Семен Серзин поставил на псковской сцене по одноименной пьесе известного российского драматурга Дмитрия Данилова, - это сама жизнь. Многоголосая, пустая и невыносимо скучная.

Фото: Псковский драматический театр

Похоже, эффект включенности зрителя в театральное действие пришелся ко двору в Пскове, несмотря на всю консервативность нашей публики. С каждым сезоном в программе театра появляется все больше спектаклей, где зритель включается в сценическое пространство и благодаря этому становится сопричастен всему происходящему. «Жанна», «Дни Победы», теперь вот премьерные «Свидетельские показания», давшие импульс целому «Данилов-фесту». Сидишь себе, никого не трогаешь, Инстаграм листаешь, примус починяешь, и вдруг рядом с тобой присаживается знакомый незнакомец и начинает рассказывать свою историю. Непривычно только первые пять минут, а дальше срабатывает общность пространства, и ты уже часть игры.

Механизм «Свидетельских показаний» начинает раскручиваться с громкого внезапного шока («и лучше выдумать не мог»). Завершается так же - классическим Большим взрывом. Ничего противозаконного: просто Вселенная не может развиваться иначе. Хотя и говорят умные люди, что ex nihilo nihil fit. Ощущения непередаваемые - их, конечно, лучше распробовать вживую, придя на спектакль. Заодно узнаете, с чего он, собственно, начинается, и чем финалится - не будем же мы спойлерить на уважаемой ленте.

Творческому мастерству сценариста можно только позавидовать: обычная практика опроса свидетелей переосмысляется и превращается в портретную галерею, путешествие по миру человеческих душ (скорее, мертвых, чем живых - неслучайно сам принцип организации повествования напоминает гоголевскую поэму). Они рассказывают все, что знают о главном герое, который покончил жизнь самоубийством, и постоянно повторяются: «Подумать только, я ведь ничего о нем не знаю!». Так полицейский протокол превращается в историю жизни и смерти, философскую драму, где герои - древнегреческие маски с пластиковыми стаканчиками в руках, а тот невидимый, кто задает всем вопросы, - что-то среднее между капитаном, психоаналитиком и Богом.

У каждого рассказчика - свое видение и понимание главного героя. Вереница людей, которых выхватывает из темноты сценическим прожектором и транслирует на черно-белый экран, вразнобой толкует его то так, то эдак. Веселый, добрый, неплохой, талантливый, мутный, симпатичный - он поворачивается к нам разными своими ликами. На самом деле чем ближе к финалу, тем устойчивее ощущение, что люди, отвечающие на вопросы, рассказывают о самих себе, о своих серых одиноких жизнях, где редким фейерверком мелькнет разве что «изумляющий грех».

Каждый из них, конечно, имеет свою историю: актерам удалось точно передать с десяток типов, которые наверняка встречались и любому псковичу (вот одна из фраз, которые потрясли мир зал: «Если ты менеджер по продажам, то купи себе «Солярис» в кредит и ездий на нем»). Особенно удачными по сценическому воплощению, с нашей точки зрения, стали образы, созданные Ириной Смирновой и Денисом Кугаем. Впрочем, при всей своей выпуклой характерности свидетели - люди общего выраженья лица, в одинаковых черных очках, со схожим отношением к жизни как к чему-то плоскому и обыденному.

Почему все-таки герой покончил жизнь самоубийством? Кем он был на самом деле? Каким он был? В чем причина его «странностей»? Интрига держится до конца. Сохраним ее, пожалуй, и мы для тех, кто соберется на спектакль «Свидетельские показания» - кстати, на ближайшие показы 17 и 23 марта билеты уже раскуплены. Нет билетов и на 4 апреля. Но пока еще есть возможность попасть на сцену 6 апреля.

И не забывайте: скучно на этом свете, господа! Да и на том - не веселее.

Елена Никитина