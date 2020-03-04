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Выставка «Демонология нашего района» открылась в псковском театре

Выставка «Демонология нашего района» художницы из Петербурга Ирины Москвиной (Глебовой) работает в галерее «Цех» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Выставка открылась в рамках «Данилов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Ирина Москвина – автор обложки к поэтическому сборнику Дмитрия Данилова. На выставке представлена графика, театральные эскизы и авторская кукла.

«Радостно, что первым мероприятием в галерее после долгого перерыва стало такое событие для фестиваля и для города, как выставка Ирины Москвиной. Ирина – график, книжный иллюстратор и художник авторской куклы, человек разнообразно одаренный. Более того, она писатель. И большинство текстов, представленных в зале, это тексты Ирины», – отметила на открытии выставки заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

Выставка «Демонология нашего района» продлится до 11 апреля.

«Демоны – это не обязательно что-то страшное и плохое, но это что-то мистическое и инфернальное. Название выставки должно было строиться на столкновении такого хитрого понятия, как “демонология”, и приземленного словосочетания “наш район”, – прокомментировала название выставки Ирина Москвина. - В ближайшее время у меня должна выйти новая книга, она так и будет называться “Демонология нашего района”»,

Галерея «Цех» Псковского театра драмы располагается по адресу: улица Пушкина, 13, она работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.