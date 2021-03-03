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Дмитрий Данилов о псковском спектакле «Свидетельские показания»: Это подарок для автора

Автор пьесы, известный драматург, писатель, поэт Дмитрий Данилов оценил спектакль режиссера Семена Серзина «Свидетельские показания» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Премьера спектакля прошла в рамках «Данилов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«По-моему, это прекрасная работа. Я видел несколько спектаклей “Свидетельские показания”, этот теперь будет одним из двух моих любимых. Такой спектакль – это всегда подарок для автора. Это здорово, когда твой замысел воплощается с таким пониманием», – прокомментировал постановку Дмитрий Данилов.

Создатели спектакля предложили необычное решение сценического пространства: актеры дают свои свидетельские показания прямо из зрительного зала. «Замечательное сценическое решение, – поделился автор пьесы. – Мне очень понравился ход с двумя экранами и с тем, что камеры выхватывают лица актеров. И дополнительный эффект создает то, что актеры располагаются среди зрителей».

Режиссер спектакля Семен Серзин подтвердил, что этот спектакль не может существовать без зрителя.

«Вся декорация – это и есть зритель. И сейчас, с дальнейшими показами, когда будут приходить люди, спектакль будет только рождаться. Зрители – такие же свидетели, как и артисты. В этой истории между ними нет никакой границы, зазора», - пояснил он.

Дмитрий Данилов отметил, что артисты Псковской драмы мастерски воплотили на сцене созданные им образы.

«Прекрасная актерская игра. По-моему, все актеры попали в персонажей. Они получились такими, какими я сам их представлял. Мне кажется, это очень точное попадание. За каждым актером стоит узнаваемый типаж, этого мне и хотелось», – рассказал Данилов.

Арт-директор театра Андрей Пронин отметил, что театр выпустил «достойный спектакль хорошего театрального качества», что подтверждает и зрительский ажиотаж вокруг премьеры. В настоящее время псковичи раскупили билеты на все мартовские показы «Свидетельских показаний», ближайший спектакль, на который еще остались билеты, состоится 6 апреля. Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Комментарий Дмитрия Данилова можно увидеть в прикрепленном видео.