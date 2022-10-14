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Лазерное шоу состоится в Пскове 16 октября

Показ мультимедийного спектакля, приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра Великого, пройдет в Пскове сегодня, 16 октября, на территории Довмонтова города (Псковский кремль). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Начало сеанса в 19:30.

«Зрители погрузятся в мир истории России конца XVII - начала XVIII века. Посетители узнают о победах русского флота и армии, какую роль отводил Петр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, о том, как был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российской империи. Гости Кремля прикоснутся к ключевым событиям эпохи, великим делам и победам первого российского императора», – поделились подробностями спектакля в службе.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 350-летия со дня рождения Петра Первого.

«В 20-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Это уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым и детям», – добавили в Театрально-концертной дирекции.

Стоимость билета – 100 рублей.

Купить билеты можно на сайте и в кассе БКЗ.