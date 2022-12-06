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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере спектакля «Пигмалион»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В гости к ведущей Дины Дабришюте придет актриса Псковского драмтеатра Александра Кашина.

Разговор будет посвящен премьере спектакля «Пигмалион». Первые показы пройдут на большой сцене театра 10, 11 и 18 декабря. Также премьерный спектакль войдет в новогоднюю афишу и будет представлен зрителям 2 и 3 января.

Что это будет: очередной эксперимент над классикой или мы увидим театр в самом привычном для псковичей понимании? Как английская пьеса стала русской? Смогут ли в одной постановке ужиться комедия и мелодрама?

Трансляция завершена.