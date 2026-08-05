Музыканты спасают «Добрый рок» концертами в Пскове: серия стартует 25 сентября

Музыканты со всей страны ежемесячно будут давать концерты в псковском баре «Нора», чтобы финансово поддержать фестиваль «Добрый рок». Первый сентябрьский концерт «#Добрыйрокжив» пройдёт 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Фото: группа «Добрый рок / Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«В этом году в связи со случившимся на поляне "Доброго рока" музыканты страны в качестве поддержки фестиваля играют раз в месяц в музыкальном баре "Нора" в Пскове», - пояснил Андрей Семенов.

Все средства от билетов, продажи мерча фестиваля, рекламы и других источников направят в поддержку XV юбилейного фестиваля «Добрый рок».

Директор фестиваля назвал группы, которые выйдут на сцену 25 сентября: «Станция», «Гефест», «Гардарика» и «Люди, которые дышат».

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15-20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино. Организаторы попросили гостей покинуть палаточный лагерь.

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» по просьбам гостей запустили флешмоб «Добрый саппорт».