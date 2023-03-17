Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы представит спектакль «Морфий» на фестивале «Золотая маска»

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 24 марта покажет на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий», выдвинутый на соискание премии в семи номинациях. Показ пройдет на сцене московского театра «Современник». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Напомним, что «Морфий» борется за национальную театральную премию «Золотая маска» в номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучшая мужская роль» (Александр Овчаренко), «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Камиль Хардин), «Лучшая работа художника» (Антон Федоров), «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло), «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин).

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в Псковском театре драмы в 2022 году режиссер Антон Федоров. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Игорь Фомин, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Художники по костюмам – Антон Федоров и Александр Стройло (главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ). Композитор – Григорий Калинин. Автор видеоанимации – Владислав Щетинин.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Победителей национальной театральной премии «Золотая маска» – 2023 объявят на церемонии вручения премии в Москве 22 апреля после того, как все конкурсанты представят спектакли членам жюри фестиваля.

На сцене Псковского театра драмы спектакль «Морфий» можно будет увидеть 1 и 2 апреля. Подробнее о спектакле можно узнать по ссылке.