Сцена / Спектакли

«Сказку наоборот» представили в Пскове актёры Калининградского театра кукол

Сегодня, 11 октября, на сцене Псковского областного театра кукол прошел спектакль «Сказка наоборот» от Калининградского областного театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео: ТКД

Это второй спектакль гастрольного тура, завоевавший внимание публики своей уникальной концепцией.

Спектакль основан на стихотворении Бориса Заходера «Кит и кот». В нем буква выступает в качестве основного художественного элемента, превращаясь в декорацию, предмет, персонаж или звук.