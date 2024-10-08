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Спектакли Калининградского театра кукол в Пскове посетили 1 200 зрителей

В рамках программы «Большие гастроли» спектакли Калининградского театра кукол в Пскове посетили 1 200 зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

С 8 по 13 октября Псковский областной театр кукол стал настоящим центром кукольного искусства, принимая Калининградский областной театр кукол в рамках программы «Большие гастроли».

«На сцене театра развернулись настоящие чудеса: удивительные куклы, яркие декорации и мастерская игра актёров захватывали зрителей с первых минут. Постановки Калининградского театра подарили публике волнующие и добрые истории, каждая из которых была пронизана глубокими эмоциями и уникальной художественной выразительностью», - рассказали в ТКД.

«Ещё раз благодарим нашего юного зрителя, который вместе с родителями открывал для себя этот удивительный мир», - отметили в ТКД.