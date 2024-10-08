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Завершились гастроли Калининградского театра кукол в Пскове

С успехом завершились «Большие гастроли» Калининградского областного театра кукол в Пскове, сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

«Этот яркий культурный праздник стал настоящим событием для любителей театрального искусства», - отметили авторы публикации.

На сцене Псковского областного театра кукол при аншлагах прошли три спектакля - «Храбрый портняжка», «Сказка наоборот», «Сказки из разных карманов». Каждый из них удивил зрителей своей оригинальностью и мастерством исполнения.

Псковская публика тепло встретила артистов, а искренние аплодисменты стали достойной наградой за проделанную работу, отмечается в публикации.