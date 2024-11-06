Курский театр кукол представил в Пскове второй спектакль из своего репертуара

Курский театр кукол представил псковским зрителям второй спектакль из подготовленного репертуара - «Солнышко и снежные человечки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: пресс-служба ТКД
Псков был выбран первым городом в рамках большого гастрольного тура по программе «Большие гастроли». Артисты из Курской области также посетят Республику Карелия, Санкт-Петербург, Выборг и Лодейное Поле.
В Пскове прошли показы двух спектаклей: «Веселые уроки», в котором вместе с известным поэтом Андреем Усачевым зрителям предложили совершить путешествие в удивительную страну под названием «Школа», и «Солнышко и снежные человечки». Это трогательная зимняя история о двух снеговиках.
Второй спектакль подытожил гастроли курских артистов на Псковской земле.
Напомним, что первый из двух спектаклей уже показали сегодня на сцене Псковского театра кукол.