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В спектакле псковского театра «Битва жизни» важна фигура отца – режиссер

В сюжете спектакля «Битва жизни» важной является фигура отца, рассказал режиссер Андрей Гончаров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Я давно знаком с арт-директором псковского театра Андреем Прониным, и несколько лет назад от него поступило приглашение поработать. Я с радостью согласился. Мы долго обсуждали название, и в итоге остановились на материале Чарльза Диккенса "Битва жизни"», - рассказал Андрей Гончаров.

По его словам, «Битва жизни» – это история, в центре которой небольшая семья. У отца есть две дочери и подопечный, они живут обычной деревенской жизнью. В какой-то момент отец решает, что его любимая дочь должна выйти замуж за его подопечного. Но он отправляет его учиться, тем самым поставив жизнь дочери на паузу на три года. В день его возвращения младшая дочь решает убежать, не объясняя ничего. И это оказывается сильным ударом для отца.

«Это вкратце сюжет этой истории, где очень важна фигура отца, потому что он, занимаясь наукой, игнорирует чувства и желания своей дочери», - объясняет режиссёр.

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В спектакле заняты: лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова и Дарья Чураева, заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, актеры Александр Овчаренко, Александр Петровский, Максим Плеханов, Камиль Хардин. Примерная продолжительность спектакля 1 час 45 минут без антракта. Премьера состоится 12 июля. Категория 16+.