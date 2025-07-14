Сцена / Спектакли

Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове

Комедия-вихрь «Мужчина нарасхват» с российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой и участниками Клуба веселых и находчивых состоится 2 октября в псковском Доме офицеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении культуры.

Как следует из описания постановки, это простая житейская история, поставленная режиссером Александром Горбанем и предназначенная исключительно для отдыха и смеха, никаких серьезных тем спектакль не затрагивает. Суть сюжета в том, что главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один – финансовая обеспеченность будущего мужа.

Мужчина находится, и счастливая красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие, но тут, как снег на голову, обрушивается известие – принц женат, в браке счастлив, девушке ничего не светит. Героиня расстраивается и собирается жестоко мстить, испортив несостоявшемуся супругу жизнь тем, что оповестит жену о моральном облике мужа.

В ролях: Ольга Бузова, Павел Гайдученко, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.