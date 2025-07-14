Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина обнародовал репертуар до конца осени. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в ближайшие месяцы покажут все спектакли репертуара, за исключением одного («Дядя Ваня» вернется в репертуар позднее). Всего на октябрь запланировано 48 показов спектаклей, а на ноябрь – 59.

Фотографии: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

В афише – премьеры 119-го театрального сезона: «Битва жизни» в постановке Андрея Гончарова, «Каинова печать» режиссера Тимура Кулова, «Глядя в небеса…» и «Перекресток» в постановке Дмитрия Месхиева, «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой.

В спектакле «Лягушки» – дипломанте Национальной театральной премии «Золотая маска» – 8 октября и 21 ноября главную роль исполнит Линда Ахметзянова, 9 октября – Анна Мигицко, актриса петербургского Театра им. Ленсовета.

В сентябре театр возобновляет показы спектаклей для детей. Для младшего школьного возраста – «Пиратский Новый год» (6+) и «Слон и птичка» (6+), для малышей – «Год Жирафа» (0+), «Большое космическое путешествие» (0+), «Невероятные приключения голубя Петра» (0+).

Поклонникам музыкальных программ в пространствах театра предлагается посетить «Случайный вальс», «Гимн любви», «Постой, паровоз!», «Постой, паровоз! Вторая ходка», «Фламенко» и уже упомянутые «Перекресток» и «Глядя в небеса…».

17 сентября, 3 и 4 октября состоятся последние показы спектакля «Ионыч» по рассказу Антона Чехова. Спектакль идет на малой сцене Псковского театра с 2015 года, после 4 октября он будет снят с репертуара.

Напомним, многие спектакли репертуара доступны по «Пушкинской карте».