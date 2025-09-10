Минпромторг
Сцена / Спектакли

К Новому году псковский театр готовит премьеру комедии «Баба Шанель»

10.09.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина анонсировал несколько премьер в нынешнем театральном сезоне. Как сообщил художественный руководитель и директор театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), в частности, планируется представить бейби-спектакль, а также спектакли «Винни-Пух и все-все-все» Алана Александра Милна (режиссер Дмитрий Шмаков) и «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды (режиссер Александр Суховский). 

Премьера «Винни-Пуха» намечена на январь, но из-за юбилея театра подготовка двух крупных постановок одновременно вызывает сложности. Поэтому премьера комедии «Баба Шанель», режиссером которой является Александр Суховский, запланирована на декабрь.

«Это женский спектакль. Там всего одна роль. Это комедия, и мы хотим к Новому году этот спектакль выпустить, поэтому мы перенесли премьеру "Винни-Пуха" и буфетный спектакль», - рассказал режиссер. Буфетный спектакль перенесен на весну 2026 года.

 
Ранее Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина обнародовал репертуар до конца осени.
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Источник: Псковская Лента Новостей
