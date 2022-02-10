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Сцена / Выставки

Галерея «Цех»: Искусство удивлять, или «Место сборки»

21.02.2022 19:33|ПсковКомментариев: 0

Одна из самых востребованных экспозиционных площадок Пскова отмечает значимый юбилей: 24 февраля 2022 года в галерее «Цех» откроется 100-я по счету выставка.

 

Фотографии и афиши: пресс-служба Псковского драмтеатра

Признаюсь, «Цех» как отдельный топос проявился для меня далеко не сразу – первые впечатления получились немного смазанными: две фотовыставки, репортажная и мемориальная, мини-фестиваль анимации для детей, прошедший мимо моего сознания, очередной вернисаж известного псковского художника, хороший, но привычный, – etc.? Зрительная память давала сбой и была неизбежно короткой. Ну вот: еще одна городская галерея. Псковский театр драмы, после реконструкции переживающий кардинальную художественную «перезагрузку» и весной 2014-го объявивший об открытии нового выставочного пространства, как и прежде, начинался с вешалки.

По-настоящему «Цех» для меня начался с выставки неожиданной, точнее: внезапной, как ожог, зрительный и душевный, случившийся 10 октября 2014 года. Вот тогда, придя в «Цех», я впервые удивился, если не сказать, был потрясен. Независимый петербургский художник родом из Луганска Андрей Чапля представил «Украiньску з перцем», своего рода коллекцию фотоколлажей и арт-объектов, обрамленных аляповатыми китайскими клеенками. В зале были и живописные работы Чапли, но смысловой центр экспозиции составляла серия фоторабот, зафиксировавших сырые или жареные куски рыбы и мяса, морепродукты, куриные потроха с яичным желтком, месиво из отрубленных птичьих лапок, так называемые «суповые наборы», которые Андрей Чапля обнаружил и сфотографировал на продуктовом рынке в Луганске.

Это было именно актуальное искусство во всех смыслах, китч и провокация сразу, месиво растерзанной мертвой плоти, вызывающее отвращение и брезгливость и недвусмысленно отсылающее к событиям гражданской войны, развернувшимся летом 2014 года на востоке Украины. «Украiньска з перцем» была парадоксальным, то есть одновременно и политически направленным, и художественным высказыванием, вроде и «вне политики», но на тему войны, вернее, легитимизированного насилия, уже в ХХ веке посредством СМИ превращенного в расхожую пошлость.

Андрей Чапля попытался разрушить этот стереотип восприятия как бы от обратного: вывернув китчевые приемы наизнанку, он «врезал» по зрению, вкусу и мозгам обывателя не хуже сорокаградусного напитка. Если вы хотели понять и увидеть, что такое, собственно, contemporary art, и с чем его едят, стоило зайти в «Цех» на «Украiньскую з перцем». И совсем неслучайно один из рекламных баннеров, приглашавший зрителей на выставку, подвергся нападению вандалов. Подобная реакция зрителей не то чтобы входила в концепцию, но как бы подтвердила верность и силу замысла: значит, художник зацепил, попал в нерв общественного внимания.

Уже следующая персональная выставка, открывшаяся 31 октября того же, тревожного 2014 года (впрочем, не более тревожного, чем нынешний 2022-й), закрепила за «Цехом» реноме локации, нацеленной на эксперимент и жанровую открытость. Выставка молодой, но бесспорно талантливой петербургской художницы Алисы Волковой под интригующим заголовком «Женщины, огонь и другие опасные вещи», повторяющем название книги популярного исследователя мышления и языка Джорджа Лакоффа, наверняка запомнилась многим ценителям искусства. Кроме живописи, обыгрывающей повседневность в мифологических образах и сюжетах, в зале была представлена необычная инсталляция из стекла и манекенов.

Но это было еще не всё. Одной мифологией дело не ограничилось. Сразу после презентации экспозиции вечер продолжился концертом музыкального проекта из Петрозаводска «ГРОМЫКА». Такое расширение зрительского диапазона: и вернисаж, и рок-сейшн с неповторимой атмосферой (благодаря примыкающим к галерее техническим помещениям для изготовления декораций и уютному театральному дворику позади исторического здания театра), – не то чтобы трудно представить в любой другой псковской галерее (при желании можно всё, особенно сейчас). Однако не ошибусь, если скажу, что именно в тот вечер «Цех» заявил о себе не просто как галерея, но и как новое, модное и привлекательное место, не повторяющее ни один известный в городе формат.

Собственно, к этому и стремились создатели галереи – сделать «Цех» не столько выставочным пространством (с высокой искусствоведческой планкой, но принципиально «вне формата»), сколько живой многофункциональной площадкой для встреч и культурной коммуникации, местом, где люди с духовными запросами общаются, дискутируют, завязывают знакомства, наконец, получают новые эстетические впечатления.

«Цех» – это альтернатива всяческому официозу, самонастраивающаяся творческая среда, как бы вырастающая сама из себя (прежде всего за счет театральных зрителей, но не обязательно только из них, «Цех» открыт для всех горожан и гостей Пскова). Галерея – центр притяжения разных аудиторий (в пределе – у каждой новой выставки – своя публика, свой круг интересантов).

Отсюда родились основные принципы отбора событий, повторюсь, не обязательно строго художественных, визуальных, но и, к примеру, просветительских, исторических, мемориальных, чисто развлекательных. Часто «Цех» мог предоставить свой ресурс, экспозиционный и организационный, тем, кто не мог найти понимания или сочувствия в другой выставочной локации города.

 

И все-таки за восемь лет функционирования галереи как творческой коллаборации в ее работе можно выделить несколько основных направлений.

Персональные выставки. Как и в любой другой галерее, претендующей на актуальность, в «Цехе» регулярно проходят персональные выставки известных художников из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья, – живописцев, графиков, книжных иллюстраторов, скульпторов, кукольников, дизайнеров; главный критерий – высокое художественное качество произведений, вклад художника в историю искусства. В «Цехе» в разные годы проходили выставки Георгия (Гаги) Ковенчука, Надежды Васильевой, Эмиля Капелюша, Варвары Помидор, Александра Бихтера, Елены Черкасовой, многих других. Уделялось внимание и псковским художникам: в галерее «Цех» выставлялись Таисия Швецова, Александр Стройло, Дмитрий Яблочкин, Владимир Бердышев, Эдуард Шарипов, Александр Николаев, Любовь Желтышева, Александр Бушуев.

Исторические или мемориальные экспозиции. На протяжении всех восьми лет функционирования выставочного зала в нем не раз организовывались экспозиции, репрезентирующие артефакты и документы, сохраняющие историческую память народов – свидетельства Мировой и Великой Отечественной войн, Холокоста, сталинских политических репрессий, культурного строительства и других больших и часто трагических событий всемирной истории; эти выставки устраивались в том числе и при участии дипломатических представительств – посольств и консульств Израиля, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии, Северной Кореи и других стран. Например: с 7 по 18 мая 2015 года в галерее проходила выставка «Голоса памяти 1941 – 1945», демонстрировавшая фотодокументы периода Великой Отечественной войны; Гражданский форум ЕС-Россия с 19 октября по 15 ноября 2017 года представил выставку «Разные войны» (Школьные учебники стран Европы о Второй мировой войне).

Фестивальные проекты. Художественные выставки, входящие в программы фестивалей и форумов искусств, реализованных при непосредственном участии Псковского театра драмы: традиционного Пушкинского театрального фестиваля, ежегодно проводимого в Пскове начиная с 1994 года; фестиваля искусств Сергея Довлатова «Заповедник»; фестиваля особенных людей «Другое искусство»; мини-фестиваля «Данилов-фест» (к этому фестивалю драматурга Дмитрия Данилова примыкала персональная выставка Ирины Москвиной «Демонология нашего района», художницы, иллюстрировавшей книги писателя Данилова).

Фестивали дизайна. Практически ежегодно совместно с ПсковГУ в галерее проходит Псковский дизайн-фестиваль, объединяющий не только молодых и начинающих, но и маститых художников из Пскова и других городов России. Так, 15 апреля 2015 года в «Цехе» состоялась «плакатная акция», посвященная 100-летию картины «Черный квадрат» Казимира Малевича, в тот год столетний юбилей «иконы русского авангардизма» отмечала художественная общественность всего мира.

Передвижные и музейные выставки. Например, 1 августа 2017 года в галерее открылся мобильный проект Виталия Раскалова и Вадима Махорова «Небоскребы»; несколько раз «Цех» показывал выставки, устроенные совместно с музеями: выставка «Псковский пленэр» Государственного музея «Царскосельская коллекция», открывшаяся в галерее 1 июня 2018 года; «Талабский пленэр», представленный 25 октября 2018 кураторами Псковского музея-заповедника.

«Цех» вне дома. Это – выставки, подготовленные галереей для показа в других выставочных пространствах: 16 сентября 2015 года в рамках фестиваля искусств «Заповедник» открылась персональная круглосуточная выставка Александра Стройло «Довлатов и Ленин», экспозиция разместилась в распределительном зале Псковского железнодорожного вокзала. Сразу три выставки фестиваля «Заповедник» открылись спустя год 23 октября 2016 года внутри башни и на стенах Покровского комплекса в Пскове: Александр Флоренский «Рисунки к Довлатову», фото Нины Аловерт «Довлатов в Нью-Йорке» и выставка Александра Стройло «Дружбисты ПГ». 20 мая 2017 года в закассовой зоне гипермаркета «Империал» (Псков, ул. Коммунальная, 41) открылась фотовыставка фестиваля «Другое искусство».

Понятно, что систематизация творческой деятельности галереи по направлениям немного условна и не способна вместить всего многообразия заявленных тем и жанров. Персональные или сборные коллекции, представленные в зале, всегда намного богаче и неожиданней, чем их описания, даже самые подробные и талантливые. Выставка, смонтированная в зале, сродни театральной постановке, живущей на сцене. У выставки тоже имеется свой срок жизни, своя биография, своя история, и, подобно спектаклю, в каталогах или рецензиях искусствоведов, на видео или в фотографиях, она сохраняет для нас лишь бледный слепок настоящего и живого события.

Однако – сохраняет, не стоит преуменьшать функцию каталогизации эстетических впечатлений, осуществляемую современными мультимедиа, задачу архивации и – одновременно – поиска следующего актуального тренда. Именно этим и занимается «Цех» как своего рода «предприятие» по продуцированию новых художественных событий и явлений. И здесь, разумеется, нельзя забыть о роли личности в истории – кураторе всех выставочных проектов «Цеха» Марине Николаевой, без которой высокое качество цифры «100» было бы вряд ли возможно.

Сто выставок – это и круглый юбилей, которым может похвастать далеко не всякая галерея современного искусства (увы, по статистике, больше половины серьезных арт-проектов, прописавшись по адресу, «прогорает», так и не дожив до первой красивой цифры с двумя нулями); и хороший повод вспомнить почти восьмилетнюю историю «Цеха», небольшого, но уютного и всегда удивляющего выставочного пространства, театрального «места сборки» идей и людей.

(Продолжение следует)

Александр Донецкий

Теги: #театр #галерея «Цех» #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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