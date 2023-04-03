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Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова

Выставка «Шаляпин и Я», посвященная 150-летию певца, открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова в рамках Фестиваля русской музыки сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта конца XIX – начала XX веков, произведений современных художников, она раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром. Большое количество материала предоставил для выставки Дом-музеей Ф. И. Шаляпина (Санкт-Петербург). Приняли участие и псковские коллекционеры. Есть на выставке уникальный экспонат – подлинный автограф певца, которым обладает Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Выставка «Шаляпин и Я» - часть образовательной программы Фестиваля русской музыки, которая включает в себя бесплатные лекции, кинопоказы и экскурсии.

Гостем открытия станет заведующий Домом-музеем певца, который проведет лекцию-экскурсию по выставке «Шаляпин и Я». Следуя традиции шаляпинских набросков, гостей выставки будут рисовать учащиеся Детской школы искусств.

«Для нас это долгожданный проект. Я думаю, что это будет хорошей традицией. Мы не могли упустить юбилей Фёдора Шаляпина. Важный факт, что когда происходили его похороны, то первая земля, которая упала на гроб, была псковской. Выставка разделена на четыре части: фойе, гримёрка, костюмерка и сцена. Мы старались максимально передать атмосферу того времени», – выступила куратор проекта «Шаляпин и Я» Диана Бартенева.

Экскурсию для гостей провёл заведующий Домом-музеем Ф. И. Шаляпина Андрей Алексеев.