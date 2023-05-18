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Последняя выставка сезона откроется в псковской галерее «Цех» 2 июня

Выставка Андрея Неганова – до сих пор не знакомого псковичам художника из города Мурома – откроется в галерее «Цех» 2 июня. Работы, представленные на выставке, принадлежат к одному частному собранию: все они были в разные годы приобретены художником и коллекционером современного искусства Виктором Сиренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Живопись Андрея Неганова своеобразна и на первый взгляд сложна для восприятия. Критики называют его создателем особого "сумеречного мира". Большинство работ художника темны по колориту и требуют пристального вглядывания. Сам художник сравнивает свои картины с рыбой, живущей на глубине и потому трудно доступной человеческому глазу», - рассказали в театре.

Организаторы выставки заметили, что при этом сюжеты работ Неганова, как правило, очень просты: «Художник изображает отдельные элементы предметного мира, бытовые сцены, архитектурные объекты. Но сама изобразительная форма создается благодаря работе с цветом и тоном. Упрощенность композиции сочетается с глубиной и изысканностью цвета, именно тут ведется художественный поиск и совершаются открытия. Из монохромной палитры художник способен вылепить пространство, как из пластилина».

Манера Андрея Неганова выглядит уникальной, но опирается на долгую художественную традицию. В детстве преподавателем Неганова был Юрий Беззубов, так определявший свои принципы в искусстве: «Для меня живопись – как точная наука. Поэтому рядом с Эйнштейном я ставлю Сезанна, ведь в живописи он совершил равновеликое открытие. Первым отойдя от мертвого фотографизма, Сезанн смотрел на натуру с большим усилием и так долго, что она виделась ему как бы в материале – вполне готовой к воссозданию на холсте».

Влияние традиции, берущей начало в творчестве Сезанна, угадывается и в «чувственной плоскостности» композиций Неганова, и в его тонально-цветовой точности, помогающей зрителю раскрыть волнующее богатство оттенков внутри того цвета, который только сначала можно назвать черным, добавили в театре.

Открытие выставки «По ту сторону цвета» состоится 2 июня в 18:00. Выставка будет работать до 10 июля. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.