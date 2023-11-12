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День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ

Подробнее о событии - в фоторепортаже Ильи Питалева, фотохост-агентство РИА Новости.

Весь день на стенде Псковской области проходят интерактивы, розыгрыши, выставка артефактов, мультимедийные спектакли в «Варлаамовской башне» и виртуальная велопрогулка по Псковской области. Открыл день Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Он представил главные достижения региональной экономики, рассказал об уникальном культурном и историческом значении северо-западного региона в жизни России.

День Псковской области проходит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 20 декабря.

В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине

День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион

День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ

Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия»

Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ

Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия»

Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия»

Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»

Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия»

Снятые в псковских дворах фотографии космоса заинтересовали гостей выставки «Россия» на ВДНХ

Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях

Опубликован путеводитель по выставке «Россия» с посещением стенда Псковской области

Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Оксана Федорова и Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия»

Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ

Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины

Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия»

Новогоднюю ель Псковской области с игрушками от местных мастеров установили на выставке «Россия»

День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря

Гоша Куценко будет аудиогидом по псковскому стенду на выставке «Россия»

Интерактивы пользуются особой популярностью на стенде Псковской области на ВДНХ

Продукция псковских производителей представлена в «Универмаге» на ВДНХ

Стенд Псковской области на выставке «Россия» за три дня посетили более 60 тысяч человек

Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ

Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке

Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей

Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области

Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве

Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия»

Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров

Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия»

Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ

Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ

Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве

Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия»

Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве

От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды

Квест «Серебряное ожерелье России» с заданиями о Псковской области пройдет на выставке «Россия»

Рекорд России установит музыкант из Псковской области на выставке-форуме «Россия»

На ВДНХ идет монтаж стенда Псковской области для участия в выставке «Россия»

Варлаамовская башня станет главным символом Псковской области на ВДНХ

Псковская область готовится к международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ