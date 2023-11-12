День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ

День Псковской области проходит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 20 декабря.
Весь день на стенде Псковской области проходят интерактивы, розыгрыши, выставка артефактов, мультимедийные спектакли в «Варлаамовской башне» и виртуальная велопрогулка по Псковской области. Открыл день Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Он представил главные достижения региональной экономики, рассказал об уникальном культурном и историческом значении северо-западного региона в жизни России.
Подробнее о событии - в фоторепортаже Ильи Питалева, фотохост-агентство РИА Новости.