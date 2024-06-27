Общество

День города Великие Луки вызвал ажиотаж на ВДНХ

Город Великие Луки проводит свой день в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 27 июня. Тематические мероприятия на стенде вызвал ажиотаж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Великих Лук

Для гостей подготовлена концертная программа с участием хореографических и вокальных коллективов. Для всех желающих проходят мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, посетители могут сфотографироваться с уменьшенной копией герба Великих Лук и создать макет аэростата своими руками. Также всех гостей павильона ожидает погружение в богатое историческое прошлое Великих Лук, где можно будет познакомиться с биографией и подвигом Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, посетителям павильона показали уменьшенную копию памятника Александра Матросова, которая сделана знаменитым скульптором Евгением Вучетичем.

Музыкальное настроение на мероприятии создают: вокальный ансамбль «Традиция», коллектив «Жемчужина», народный ансамбль «Заряница», и другие креативные творческие объединения нашего города. Кроме того, планируется организовать автограф-сессию с известными великолучанами.

В 17:00 выступит участница проекта «Голос-3», великолучанка с африканскими корнями Мари Нжипуакую. Она не только споет, но и даст автограф-сессию.

Стенд Псковской области находится в павильоне № 75, посещение бесплатное.

Напомним, выставка «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября прошлого года. В ней принимают участие все регионы России, включая новые территории. Там можно ознакомиться с достижениями каждого субъекта Российской Федерации, узнать о его природных богатствах, посетить мастер-классы, задействовать интерактивные средства, сделать фото во множестве фотозон и многое другое.