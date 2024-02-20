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Дмитрий Белюков на ВДНХ: Великие Луки имеют богатую историю

День города Великие Луки торжественно открыли в павильоне № 75, где представлена Псковская область, в 12:00. С приветственным словом от лица главы города Великие Луки Николая Козловского выступил депутат городской Думы, декан Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Он отметил, что Великие Луки – один из старейших городов России. Впервые упоминается в Новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году.

«Наш город имеет богатую историю, славу города-воина, города-крепости, отважного защитника западных рубежей русской земли. Вся многовековая летопись нашего города наполнена героическими событиями, ратными и трудовыми подвигами жителей, научными, культурными и спортивными достижениями великолучан», - отметил Дмитрий Белюков и пригласил всех посетить гостеприимный город.

От лица администрации Великих Лук всех собравшихся поприветствовала заместитель главы городской администрации Екатерина Семенова.

Она рассказала гостям, что благодаря труду горожан Великие Луки на протяжении многих десятков лет прочно удерживают статус крупного промышленного, культурного, образовательного и спортивного центра Севера-Запада России.

«Высокий промышленный потенциал нашего города и трудолюбие великолучан позволяют Великим Лукам добиваться высоких экономических показателей, хороших результатов в развитии социальной сферы и благоустройстве, успехов в общественном самоуправлении. Достижения нашего города отмечены на федеральном уровне», - сказала Екатерина Александровна и также пригласила всех приехать в Великие Луки.

Ярких красок в презентацию города Великие Луки добавили самобытные народные коллективы - фольклорный ансамбль «Заряница»; вокальный ансамбль «Традиция»; молодежный театр моды «Абстракция» и коллектив «Гармонисты Великих Лук». На входе в павильон гостей встречал коллектив «Жемчужина» в интересных стилизованных костюмах.

Большой интерес посетителей вызвали и мастер-классы от предпринимателя Анастасии Нестеровой и её «Пчелиного хуторка». Никто не ушел без подарка — каждый сделал себе оригинальную свечу из вощины. «И, конечно, мы ещё раз подтвердили статус столицы российского воздухоплавания. Яркие аэростаты не только украсили павильон, - был организован специальный мастер-класс по изготовлению сувенирных дизайнерских аэростатов», - поделились в администрации..

Стоит отметить, что вокал и гармонь великолучан вызвали настолько позитивные эмоции у гостей выставки, что некоторые из них даже пустились в пляс.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.