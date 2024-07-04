Культура

Статуи княгини Ольги и Довмонта со стенда Псковской области на выставке «Россия» приехали в Псков

Статуи княгини Ольги и Довмонта со стенда Псковской области на выставке «Россия» приехали в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пока их разместили в здании для историко-краеведческой библиотеки имени Василёва в центре города - на временное хранение.

Международная выставка-форум «Россия» завершила работу в День семьи, любви и верности 8 июля. Она стартовала на территории павильонов ВДНХ 4 ноября 2023 года.

Филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума, будут создаваться в регионах.