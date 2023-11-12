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В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине

Комитет по здравоохранению Псковской области представляет достижения региона в области медицины на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Цикл мероприятий проходит в День Псковской области — в среду, 20 декабря, на площадке министерства здравоохранения Российской Федерации.

В павильоне представлена работа практически всей системы здравоохранения региона. С работой площадки ознакомилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова. В этот важный для региона день здесь присутствуют председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, главные врачи и специалисты Псковского областного перинатального центра, Псковской областной клинической больницы, в том числе сотрудники отделения санитарной авиации, Псковской областной станции скорой помощи, Псковского областного онкологического диспансера, Псковской областной клинической инфекционной больницы.

Гостей выставки региональные специалисты не только знакомят с передовыми возможностями своих учреждений, но и проводят для них мастер-классы по оказанию первичной и высокотехнологичной медицинской помощи гражданам.

Здесь, на площадке ВДНХ, развернулись операционная-симулятор для отработки сложнейших операций, импровизированный родильный зал и диагностический центр. Попробовать себя в роли хирурга, акушера-гинеколога или пациента, которому оказали помощь в накладке медицинской шины, мог каждый гость площадки.

Напомним, сегодня на выставке «Россия» проходит День Псковской области. Вместе с медицинским корпусом региона на выставке работают представители экономического сектора Псковской области, сельского хозяйства, туризма и культуры.

Псковская область в этот день приготовила для посетителей выставки-форума самые разные мероприятия: концерты, мастер-классы, интерактивные квесты, квизы и розыгрыши, деловую и образовательную программы. Псковичи представляют уникальное историческое наследие порубежного региона России, рассказывают о главных достижениях области за последние 20 лет.