Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Пушкин жив, детка!

Пока на могиле в Святогорском монастыре служили литию и произносили прочувствованные речи во славу бессмертного пушкинского гения, я посетил одну из сувенирных лавок напротив памятника, где среди подарочных изданий, подарков и обязательных бюстов Александра Сергеевича обнаружил магнитики на холодильник с портретом другого классика — Довлатова. Да, приходится признать: без Сергея Донатовича мемориальному аттракциону имени Пушкина теперь никуда. Тут же в лавке продавались его популярные повести, и я быстро нашел в смартфоне верную цитату из «Заповедника» про «наше всё»: «Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. Не монархист, не заговорщик, не христианин – он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом».

И еще: «Туристы приехали отдыхать. К поэзии эти люди, в общем-то, равнодушны. Пушкин для них – это символ культуры. Им важно ощущение – я здесь был. Необходимо поставить галочку в сознании. Расписаться в книге духовности… Моя обязанность – доставить им эту радость, не слишком утомляя. «Мы увидели живого Пушкина, благодаря экскурсоводу такому-то и его скромным знаниям…» Конец цитаты на все времена, лучше и не скажешь...

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» на Псковщине в версии-2019 неплохо укладываются в цифры: 5 дней, 220 ряженых, в честь юбилея, Пушкиных, 400 артистов, 27 тысяч посетителей праздничной поляны близ сельца Михайловское.

На этот раз обошлось без «звезд» кино и попсы (не считая Антона Макарского, тогда как заявленный на открытие Федор Бондарчук до поляны так и не доехал), но в целом программа праздника удивляла изобилием: тут вам и фестиваль молодежных театров, и научно-практическая конференция, и эскадрон гусар летучих, и презентации-выставки-концерты; говоря конкретнее: Симфонический оркестр Псковской филармонии и солисты оперы Мариинского театра, Имперский Русский балет и ансамбль песни и пляски Росгвардии, фолк-группа «Партизан-FM» и барабанное шоу «Nnight Bit», детский хор «Алые паруса» и квартет балалаечников, стрельцы и казаки... словом, всех и всего не перечислишь, а чтобы ощутить подлинную атмосферу Пушкиногорья и набраться свежих впечатлений, нужно самому отправиться в святые локации, - туда, где «типично псковские дали», животворящий миф Пушкина и головокружительный воздух, напоенный неповторимым сосновым ароматом.

За неимением «медийных персонажей» первого ряда их функции с успехом исполняли губернатор Михаил Ведерников, уверенно шагавший по поляне в знакомой рубашке-поло с российским триколором на груди, и митрополит Псковский и Порховский Тихон, который по части пресловутой «медийности» любой «звезде инстаграма» еще и фору даст: самолично слышал, как какая-то интеллигентная и явно столичная дама шептала своей подруге: «Смотри-смотри, это тот самый Тихон Шевкунов, автор «Несвятых святых» и духовник Путина». Из узнаваемых персон на открытии побывали шоумен и кинопродюсер Игорь Угольников, советник президента России по культуре, праправнук Льва Толстого — Владимир Толстой и писатель, журналист, телеведущий и в придачу депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Где-то в толпе затерялся наш прославленный критик Валентин Курбатов, наверное, раз в десятый презентовавший свою книжку «Пушкин на каждый день».

Что до самого культурного события, то, используя звонкую фамилию его нынешнего худрука, артиста балета Гедиминаса Таранды, его смело можно назвать — полный тарандец! Настаиваю на сугубо положительном смысле этого неологизма. За свою жизнь я побывал примерно на двадцати Пушкинских праздниках в Михайловском и уверен, что формат-2019, несмотря на некоторый сумбур, был самым удачным.

Это то, что называется «тотальный нон-стоп», и, уверен, именно то, что нужно блуждающей по поляне публике. В одном месте поют, в другом танцуют, в третьем — читают стихи, в четвертом - звонят в колокола, в пятом — стреляют из арбалета, в шестом - играют в подвижные игры и скачут на лошадях, и так далее по кругу, а еще есть качели, лабиринт из сена и этнографическая деревня «Зуево» с настоящей коровой, плюс — традиционная ярмарка.

Предположу, что если бы подобный формат соблюдался лет десять (а в этом деле главное последовательность), то буквально через несколько лет 27 тысяч легко превратились и в, допустим, 47, а то и во все, предположим, сто, как бывало когда-то! Не забудем и про усадьбу родителей Пушкина, в которой он «провел изгнанником два года незаметных», откуда открывается великолепный вид на живописную пойму реки Сороть, на луга и макет мельницы, и пусть домик-музей сильно напоминает «эко-дачу» какого-нибудь мелкопоместного бизнесмена путинского призыва (за двадцать минувших лет музейный домик, несмотря на обещания строителей, так и не избавился от своего «новодельного» качества, увы, не обрел флёр старины), природа этих мест, по меткому выражению их легендарного хранителя, по-прежнему «дышит Пушкиным», и всякий комарик — потомок тех, что два столетия назад пил кровь поэта.

И сразу вспоминается хрестоматийная мизансцена: прогуляешься по парку, пройдешь мимо «Острова уединения» и аллеи Керн, выкупаешься в Сороти, выскочишь на берег, словно заново родился, и лихо крикнешь окрест: «Ау, Александр Сергеевич!..»

И Пушкин обязательно откликнется далеким эхом: «Ау-у-у... я здесь, ребята!»

Да он точно жив, детка!

Что еще нужно для большого и долгоиграющего успеха?