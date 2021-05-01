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Блоги / Илья Петров

Добро пожаловать в автоконцлагерь?

01.05.2021 17:24|ПсковКомментариев: 5

Некий немецкий философ сказал, что наш мир тем отличается от дантова ада, что в нем один человек выступает в качестве дьявола для другого. Причем, как правило, превращает жизнь ближнего в ад он не по злому умыслу, а исключительно из соображений собственного удобства.

 

Иллюстрация - ru-auto.livejournal.com

Итак, в один не очень прекрасный день жильцы нашего дома, возвращаясь с работы, увидели удивительные объявления на стенах подъездов. Дескать, проведено общедомовое собрание, решено выделить дополнительные места для автостоянки, в такое-то время пройдет поквартирный обход активистом, просьба поддержать решение собрания. «Будьте ответственными гражданами. Это в вашем (нашем) дворе будут удобные парковочные места для авто. Уютный, ухоженный, широкий, безопасный двор. От Вашего голоса зависит будущее нашего двора. Пока есть такая возможность – нужно пользоваться. Это в наших интересах», - убеждают авторы объявления.

Как видите, все здорово. Неведомые безымянные активисты все за нас продумали и решили нас осчастливить. Так называемая «инициативная группа», которая состоит из 2 или 3 автомобилистов, искренне уверена, что остальные жильцы тоже спят и видят, как бы вырубить во дворе эти чертовы деревья, убогие кусты, залить бензином надоевшую траву и закатать все в ровненький да аккуратненький асфальт, на который можно поставить свою роднулечку-дорогулечку о четырех колесах. Идея о том, что у кого-то может быть альтернативное мнение, «неравнодушными и инициативными» встречается с откровенным непониманием – да как так-то? Нам тут вторую и третью машину на семью ставить некуда, а вам каких-то деревьев жалко.

Пресс заработал на полную катушку. Псковские автомобилисты ребята зубастые, нахрапистые и умеют добиваться своего. По вечерам ловили жильцов и заставляли подписываться под их бумагами. Обклеили все подъезды своей пропагандой, которую дворники управляющей компании, обычно сурово срывающие любые объявления, обходили стороной. Обходили квартиры, собирая подписи – по каждой квартире на отдельный бланк, чтобы был образец, который можно использовать по своему усмотрению. И, полностью уверенные в своем успехе, уже провели обмеры, поделив между собой новые площадки и порешав в своем узком кругу, что будет пущено под нож.

Что же, надо отдать должное, Псков все больше становится городом победившей тотальной автомобилизации.

Так называемая «комиссия по безопасности движения», которую давно уже правильнее было бы переименовать в комиссию по борьбе с пешеходами, занимается исключительно тем, что бодро ищет на карте последние, еще неотмененные пешеходные переходы. Только за последнее время отменили около десятка, хотя, казалось бы, что там уже отменять. Люди и так вынуждены идти сотни метров, чтобы только перейти дорогу.

Смертность на дорогах чудовищная, причем, обратите внимание на сводки – давят в последнее время на светофорах, при переходе на зеленый свет, потому что вне светофоров уже вообще никто переходить не рискует. Виновники аварий отделываются чисто символическими наказаниями, а на местных сайтах и форумах поливают грязью самих же пострадавших пешеходов. Дескать, по сторонам не смотрели, идут медленно, господа какие, да еще и светоотражатели себе на лоб наклеить отказываются.

Говорить о парковках на газонах вообще уже нет смысла, потому что и газонов, как таковых, во дворах уже не осталось. Все размешано в грязь колесами, а последние клочки травы выдирают триммерами коммунальщики. При любых жалобах присылают отписки – ГИБДД кивает на УГХ, УГХ на ГИБДД, администрация на думу, дума на администрацию. Так называемое «благоустройство дворовых территорий», сводится к новым вырубкам, закатыванию в асфальт и строительству бесконечных стоянок-стоянок-стоянок. Если лет пять назад я слышал ночью пение птиц, то теперь слышу только непрерывное верещание сигнализации и утренний мат водителей. А окно просто не могу открыть из-за омерзительной выхлопной вони.

Теперь «инициативная группа» вырубит в нашем дворе последние жалкие деревца с кустиками и окончательно устроит вокруг дома автомобильную свалку. Что дальше? Потребуют для своего удобства заправку или шиномонтаж под окнами? Будут мыть машины на клумбах? Сливать отработанное масло прямо на дорогу? Хотя, давно уже.

А городские власти... Что власти? Во-первых, они сами автомобилисты, и могут только приветствовать что ликвидацию пешеходных переходов, что новые парковки. Во-вторых, автолобби, как уже упоминалось, шумно, энергично и нахраписто, любые реверансы в его сторону – это плюсик в предвыборную карму.

Впрочем, насколько дальновидна такая вот деятельность с точки зрения хотя бы электоральной? Из того, что шоферы составляют одну из самых крикливых и нахальных социальных групп, еще не значит, что их деятельность всем нравится. И что поголовно все жители Пскова мечтают об окончательном превращении города в автомобильный концлагерь, где можно только задыхаться от выхлопов и умирать под колесами.

Посмотрите, сколько людей каждую весну достают самокаты, велосипеды, моноколеса и тому подобные транспортные средства. Они экологичны, компактны, удобны. Безопасны, по сравнению с автомобилями. Я что-то не слышал, чтобы кого-то задавили насмерть самокатом. И даже в условиях нашего города, который совершенно не имеет подходящей транспортной инфраструктуры для таких методов передвижения, их пользователей становится все больше и больше.

Не будем кивать на Европу, где уже появляются целые города, свободные от автомобилей и вводятся драконовские ограничения по парковочным площадям и скоростному режиму. Но даже власти наших многострадальных мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга поняли, что бесконтрольное развитие индивидуального автомобилизма равнозначно транспортному тупику. Мэр Собянин, например, вызвал всеобщую ненависть со стороны автомобилистов, начав вводить выделенные полосы для общественного транспорта и бороться с незаконными парковками. Но это было сделано. Не от большой любви к экологии и комфорту жителей. Но из простого понимания, что тотальная автомобилизация равнозначна полной закупорке транспортных путей города. Что современному городу необходима развитая система общественного транспорта, пешеходные зоны, создание инфраструктуры для компактных транспортных средств, таких как велосипеды и самокаты.

Не нужно быть великим математиком, чтобы понять – никаких дворовых территорий не хватит, чтобы припарковать по 2-3 машины на семью.

При том, что аппетит приходит во время еды. Автолюбители, подстегиваемые дешевыми кредитами и госпрограммами, хотят уже быть владельцами целых автопарков – одна, чтобы ездить на работу, вторая ездить за город, третья – за покупками. И еще по машине каждому чаду на 18 лет... К новому автохламу добавляется старый, ржавеющий годами и пускающий корни.

Никакой пропускной способности городских дорог не хватит, чтобы обеспечить в час пик передвижение всего этого стального потока. Можно сколько угодно вырубать деревья, расширять проезжие части и гнобить пешеходов – математику не обманешь, все эти меры только оттягивают решение вопроса. А реальным решением может быть только введение серьезных ограничений для частного автотранспорта, который сегодня считается священной коровой, пользуясь безграничным покровительством со стороны официальных властей.

Горожанин должен иметь выбор – либо он садится на автобус и быстро добирается до нужной точки. Либо едет на велосипеде по выделенным для этого велосипедным дорожкам. Либо ему очень нужен повышенный комфорт и демонстрация окружающим своего социального статуса. И тогда вполне резонно, что он должен расплачиваться за это деньгами и временем, компенсируя окружающим вред, наносимый своим автомобилем – дольше стоит в пробках, оплачивает парковочное место во дворе, вносит дополнительные сборы на благоустройство и озеленение.

Рано или поздно город придет к введению таких ограничений. Любой город. От гигантского мегаполиса до крошечного Пскова. Вопрос только в том, когда у наших чиновников появится здравый взгляд на ситуацию и политическая воля, чтобы сделать первые шаги в этом направлении, преодолевая неизбежную агрессию и давление со стороны автолобби. Останется ли к этому времени в городе хоть одно деревцо и хоть один кустик? Или мы превратим нашу среду обитания в сплошной заасфальтированный ад, где в лужах бензина, среди ржавеющих колымаг будут играть наши дети. Ведь срубить дерево – дело пяти минут. А чтобы вырастить новое, нужны десятилетия.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей
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