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А не отведать ли нам сверчатинки?

01.11.2023 14:49|ПсковКомментариев: 0

Занятные новости доходят до нас из Ставропольского края и Московской области. Тамошние предприниматели взялись за разведение весьма нестандартной сельскохозяйственной живности - пищевых сверчков.

 

Из насекомых делают муку, которая используется для производства кулинарных изделий. Приготовляется она после термической обработки из замороженных сверчков, а потом добавляется в тесто. Плюсы, по сравнению с мукой обычного происхождения, - в повышенном количестве белка. В сверчковой муке содержится до 75 г белка в 100 г продукта. В обычной от 2 до 5 г белка. А железа и вовсе больше, чем в говяжьей печени.

Плюшки и пряники пекут не целиком из такого продукта, но добавляют его в определённой пропорции - не более 20%. Даже при такой дозировке экономический эффект оказывается ощутимым. Предприниматели уверяют, что, прежде чем наладить производство, специалисты «полностью исследовали сверчка от усиков до лапок», и «ни одного показателя, который бы мог плохо воздействовать на организм человека», не нашли.

Репортаж с одной из таких ферм, который сделали наши коллеги из «Известий», официальные СМИ обошли тактичным молчанием, зато активно распространили оппозиционные каналы. Мол, глядите-ка, дорогие россияне, чем вас кормить собираются.

Отношение общества к кормовым насекомым пока резко отрицательное. Хотя, если говорить без эмоций, то реакция это немного странная. Как-никак, человек - существо всеядное. В кухнях разных народов своё место занимают и лягушки, и моллюски, и виноградные улитки, и конина, и сюрстрёмминг, и те же жареные кузнечики/саранчата.

А в нашей, русской кухне, например, европейцам кажется дикостью поедание грибов, которые западный менталитет рассматривает как биомусор, собирающий из земли различные патогены. Не говоря уже про хрестоматийный пример про арабов и евреев, которые явно не одобрили бы наши свиные отбивные. И, кстати, если уж говорить про насекомых, то мы сами не откажем в удовольствии отведать медка, который, в общем-то, представляет собой зобные выделения, ферментированные насекомыми.

В чём-то такой негатив можно объяснить как раз практикой официальных медиа, которые, если и поднимали тему, то исключительно в качестве иллюстрации странных нравов «загнивающего Запада». Дескать, посмотрите на этих чудаков, которые хотят изменить климат, поедая тараканов!

Между тем, по всему миру про кормовых насекомых заговорили не просто так. Население планеты уже перевалило за 8 миллиардов и продолжает увеличиваться, хотя темпы и замедляются понемногу. Каждый из этих миллиардов людей, как ни странно, хочет кушать, и кушать хорошо - не так, как нищий крестьянин в средневековье, который был рад пареной репке и хлебу из лебеды. Нужны огромные объёмы полноценной белковой пищи, агрокомплексы создают серьёзную нагрузку на биосферу и всё равно не могут накормить всех.

Одной из альтернатив называют синтетическое мясо, эксперименты с которым пока не слишком радуют - ценники на один искусственный стейк колеблются в диапазоне сотен и тысяч долларов. Вторым вариантом как раз и остаются кормовые насекомые.

Между прочим, и в нашей стране эта индустрия активно развивается не первый год. Существуют, например, многочисленные предприятия, которые разводят «чёрную львинку» - особую породу мух, из личинок которых изготавливают приправу для подкормки скота. Теперь, как мы видим, на подходе уже и продукты, годные для прямого потребления, в частности, в кондитерской промышленности.

Как человек, который 6 лет занимался разведением кормовых насекомых (не для себя, правда, а для паука-птицееда), могу поделиться собственными наблюдениями.

Во-первых, разводить насекомых однозначно на порядки экономичнее, чем птиц или млекопитающих. У них другая биология и меньше энергопотребление. Поэтому корма требуется минимум, освещение не нужно, хотя становится критичен контроль микроклимата. Строго говоря, разведение насекомых ближе, например, к выращиванию грибов-вешенок, чем к классическому животноводству.

Во-вторых, все процессы гораздо проще автоматизировать. Персонал становится почти не нужен.

Третий, и тоже важный плюс - значительно меньше отходов. Сейчас любой крупный агрокомплекс производит терриконы навоза и требует соблюдения множества требований в части охраны окружающей среды. А стоит эти требования нарушить (сознательно или из-за халатности) - получаем убитую экологию и отравленные грунтовые воды. Насекомые банально гадят меньше (и в абсолютном, и в относительном плане), и их отходы менее токсичны, чем у животных. Всё достаточно быстро регенерируется в плодородную почву.

При современных технологиях пищепрома человек даже не сможет распознать происхождение продукта. Вкус современной еды более чем полностью формируется пищевыми добавками. Горожанин скорее рискует заболеть от пряной деревенской колбаски или самодельного сыра, с которыми не справится его чахлый желудочек.

Наконец, последнее обстоятельство по счёту, но не по важности - это моральный аспект. Не смейтесь. Сегодня мы загоняем вполне интеллектуальных животных (коров, свиней) на пространство 1 на 2 метра каждую особь, где они проводят недолгую жизнь от рождения до казни. В тесноте, смраде и нечистотах. Как человек, в своё время объездивший по делам газетным немало хозяйств (и суперсовременных, и архаичных) могу сказать, что промышленное животноводство - это невесёлая тема. Веганом я не стал, но и особо приятных впечатлений происходящее в этих местах не оставляет.

Можно сколько угодно закрывать на этот факт глаза или его игнорировать, но наши фермы представляют собой жуткие концлагеря, обитатели которых прекрасно понимают всё, что с ними происходит. Насекомым такие вещи безразличны, они в тесноте чувствуют себя прекрасно, а переживать о будущем им особо нечем.

Безусловно, есть и минусы. Обычно чаще всего пишут про хитин, который человеческий организм не переваривает, потому что по составу он очень похож на волосы или ногти. Вопрос решается за счёт использования бесхитиновых насекомых (типа той же чёрной львинки) или чисто техническими способами, когда зверьё ловят после линек.

Другая проблема - болезни насекомых. Опять-таки, давайте различать дикого таракана, который ползает у вас в подвале, жрёт отбросы и кишит токсинами и паразитами, и его пищевых коллег, выращенных в стерильной обстановке.

И, третье, пожалуй, самое важное - состав белка. Белки, в отличие от примитивных неорганических веществ, бывают разные. Любой культурист подтвердит разницу между сывороточным, яичным и соевым протеином. Сейчас мы едим живых существ, очень похожих на нас по биологии, и именно потому их мясо усваивается так хорошо. Какой будет долгосрочный эффект от употребления сверчатины, чёрной львятины или тараканятины - известно одной матери-эволюции. Может быть, всё будет нормально. А может быть, через пару поколений рванёт такая генетическая бомба, что мало не покажется никому.

Если подводить итог, то еда из насекомых однозначно станет одним из трендов, по той простой причине, что это экономически выгодно и для государства, и для бизнеса. А с учётом растущего мирового населения, скорее всего, просто неизбежно. Экономике, в общем-то, всё равно, предпочитают граждане ходить крестным ходом или гей-парадом. Если какая-то технология выгодна, то её внедрят, просто потому что иначе её применят конкуренты, а потом разорят тебя и всё равно заставят внедрить. Паниковать точно не стоит. Скорее наоборот - присмотреться к пока ещё почти пустой и весьма перспективной нише.

Что реально стоило бы сделать уже сегодня каждому из нас - так это разобраться в вопросе, почитать материалы, серьёзные научные исследования, критику за и против. Потому что всяких спекуляций, манипуляций и бессмысленной эмоциональной болтовни по этому поводу нас ждёт ещё очень много.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей
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