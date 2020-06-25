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Нравственный камертон

25.06.2020 19:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Все самое интересное в Пскове в последнее время происходит в судах»

Как сказал один мой добрый знакомый, «в наши дни в Пскове все самое интересное происходит в судах».

На минувшей неделе Арбитражный суд Псковской области поставил, по крайней мере, промежуточную точку в громком, по псковским меркам, деле о приобретении Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения здания под будущий детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 42. Прокуратуре, на взгляд которой сделка изобиловала многочисленными нарушениями, дающими основания для возбуждения уголовного дела, суд в удовлетворении требований отказал. Решение это не окончательное, у надзорного органа есть некоторое время на обжалование, так что еще может быть повод вернуться к этой истории в будущем. Пока же все выглядит так, что конфликт исчерпан, а одно из самых резонансных дел последнего времени закончилось, фактически не начавшись.

Эта история началась 23 декабря 2019 года, когда Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения провел аукцион на приобретение помещений под ясли на 80 мест, по результатам которого в тот же день с единственным участником – акционерным обществом «Псковжилстрой» – был заключен соответствующий контракт ценой более 50 млн рублей.

Крупные сделки под самый конец года давно и небезосновательно считаются сомнительными. Освоение бюджетных средств на фоне запахов крошащегося «оливье» и под звон бокалов в России приобрело поистине промышленные масштабы. Цель таких сделок обычно понятна всем: неосвоенные в уходящем году деньги возвращаются в бюджеты, получить их потом обратно весьма проблематично.

Вот и в нашем случае многим сразу показалось, что будущий детский садик тут только предлог, а истинная цель – оперативное оприходование 50 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Ощущение это усилилось, когда стало известно, что вся сумма полностью была перечислена победителю аукциона 25 декабря, т.е. всего лишь через 2 дня после аукциона. Сделка  по «Карла Маркса, 42» оформлялась на гиперзвуковых скоростях.


Здание по адресу ул. Карла Маркса, 42

Некоторые деятели от оппозиции не смогли пройти мимо и, не дожидаясь выводов контролирующих органов, тут же «нашли коррупцию» и поспешили оповестить об этом широкую общественность. Более всего досталось областной администрации, поскольку победитель аукциона – АО «Псковжилстрой» – государственная компания и директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву. Весь этот хайп и информационный шум достиг своего апогея в начале апреля, когда прокуратура провела проверку сделки, выявила, на ее взгляд, серьезные нарушения и – в качестве вишенки на торте – возбудила уголовное дело в отношении директора ЦЛП Андрея Царева по ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Вот тут, собственно говоря, начинается действительно интересное. Согласитесь, сделкой на 50 миллионов с какими-то там нарушениями в Пскове вряд ли кого заинтересуешь. А вот фигура Андрея Царева придала остроту и пикантность ситуации.

Андрей Михайлович Царев всем известен. Член Общественной Палаты Российской Федерации, руководитель Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», создатель и бессменный руководитель Центра лечебной педагогики, автор по сути уникальной в нашей стране методики раннего выявления отклонений в развитии и ребенка и последующего комплексного сопровождения семей с такими детьми и тд. Регалий у Андрея Царева примерно как у Брежнева, только, в отличие от последнего, все заслуженные. Можно сказать, что благодаря Андрею Цареву в Псковской области дети с особенностями получили право и возможность жить в обществе, а не подыхать без лишнего шума в психоневрологических интернатах. Без ложной скромности скажу, что Андрей Царев для многих является нравственным камертоном и думаю, что сравнимого морального авторитета в нашей области нет больше ни у кого.

И вот такое дело. Честно говоря, первая мысль была такая, что Царева просто подставили. Тупо, холодно и цинично, как это часто бывает, когда ты волею обстоятельств приближаешься к власти и денежным потокам. Ну поставил какую-то подпись – не обдумав или «хорошие люди попросили», мало ли подобных историй.


Андрей Царев

Развитие сюжета ждал без оптимизма. Это Россия – здесь ты можешь быть в принципе какой угодно величиной, но попав в жернова правоохранительной машины, твои шансы становятся микроскопическими.

Особенно неприятно было читать злопыхательские измышления отдельных товарищей на тему того, как теперь администрация Псковской области будет показательно «сливать» Андрея Царева и какой срок ему по итогу светит. Люди, которые любят декларировать свои якобы демократические убеждения и ратуют за справедливость, накинулись на эту историю как голодные стервятники, мгновенно поверив в самую худшую из версий. Это наш такой псковский парадокс: граждане, у которых нравственные характеристики атрофировались или отсутствовали вовсе, с давно немытыми руками пробовали смаковать перипетии сюжета, надеясь на большое количество жареных фактов и максимально жесткий приговор. Видимо, дань времени – ничем другим не могу это объяснить. Потому что в Пскове появилась такая вот кучка блогеров, пытающихся ловить любой хайп для раскрутки своих унылых ресурсов. И подобные истории для них – просто лакомый кусок. Важная деталь: для этих персонажей крайне важно, чтобы фигурант уголовного дела – известная личность – получил максимально жесткое, даже жестокое наказание. Какие-нибудь там штрафы или условные сроки – это никому не интересно, это, так сказать, для слабаков.

Обратите внимание: про открытие уголовного дела и «многочисленные серьезные нарушения» в деле несколько ресурсов писали, буквально захлебываясь от восторга, предвкушая дальнейшие breaking news. О том, что Арбитражный суд Псковской области признал сделку законной, никто из них не написал. А потому, что это им не интересно, на этом никакого хайпа не словишь.

Это уже становится неприятной традицией, но и лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг попался на удочку этих блогеров-провокаторов. И не придумал ничего лучше, как задать вопрос о сделке по детскому садику губернатору области на отчетной сессии областного Собрания депутатов. Задавал с подтекстом, вкладывал в вопрос особый смысл. Получил ответ: «дождемся решения суда». Ну вот, дождались, есть такое решение.


Скриншот из телеграм-канала Льва Шлосберга

Никто, разумеется, не подумал извиниться. Да и времени на это нет – в Пскове другой громкий судебный процесс в разгаре, нужно максимально отработать, чтобы успеть хайпануть. А дальше будут новые процессы – у парней-то жизнь продолжается.

Возвращаясь к истории с Царевым и детским садиком на Карла Маркса, 42. Прежде всего здОрово, что детский садик все же там появится. Как бы ни разворачивались события, имелась большая вероятность, что хорошее начинание и важный для города проект  утонет в следственной волоките.

Во-вторых – и это принципиально важно в нашей современной жизни – суд фактически реабилитировал доброе и честное имя Андрея Царева. Лично я очень опасался развития сюжета по негативному сценарию потому, что в нашем обществе по факту почти не осталось нравственных ориентиров. Не политиканов, много рассуждающих о категорическом императиве Канта, но при этом переобувающихся по три раза в одном прыжке, а вот таких – честных, скромных и с безупречной репутацией. Андрей Царев едва ли не последний, по крайней мере, из тех, кто на виду. В нашем обществе и без того колоссальный кризис доверия и практически полное отсутствие ценностных маркеров. Не симулякров, а настоящих и неподдельных. Любой негативный сценарий в этой истории только бы усугубил кризис.

Крайне негативно это все могло отразиться и на целом ряде важнейших процессов. Дело тут даже не в нацпроекте «Демография», с этим как-нибудь бы справились. Проблема в том, что вся региональная система раннего вмешательства и обращения с детьми с особенностями, нуждающимися в особом уходе, специальном образовании и, в конечном счете, особой системе социализации в значительной степени замкнута на бессменном директоре ЦЛП. Да, там сложилась отличная команда, и в целом система хорошо интегрирована в нацпроект «Демография». Но убери из этой системы Царева, и может случиться так, что вся система рухнет, как падает крепкое здание, когда из-под него убирают краеугольный камень. А этих особенных деток и их семьи либо оставят один на один с нашим довольно-таки злобным и нетолерантным обществом, либо, по старой советской традиции, начнут пачками распихивать по психоневрологическим интернатам, где они будут доживать свой век в четырех стенах, мало отличающихся от тюремных, с большой вероятностью ранней смерти.

Так что это очень хорошее решение Арбитражного суда, очень полезное для нашего общества.  

Следует в этой истории сказать «респект» и областной администрации. Многие думали, что власти, как это часто бывает, отойдут в сторону, займут позицию стороннего наблюдателя и начнут «активно сотрудничать» со следствием. Ан-нет – на этот раз ответственные чиновники показали, что есть у них известные детали мужского организма, Царева не только не сдали, но и помогли отстоять в суде.

История в целом все же оставляет двоякое впечатление. Очень хорошо, если на этом все закончится, детский садик заработает, а компетентные органы найдут себе более подходящую жертву. Но вообще-то этот сюжет про другое. Про кризис доверия в обществе, который достиг запредельных величин. Про полнейшее отсутствие истинных ценностей и нравственных ориентиров. Про то, что мы мгновенно готовы поверить в любую гадость, сказанную или написанную о хорошем человеке. Нам крайне трудно поверить, что человек может жить высокими целями, зато сходу и легко верим, когда человека обливают дерьмом.

Думаю, что общество, которое живет по таким правилам, не ждет ничего хорошего. Дело Андрея Царева и все, что с ним связано – отличный повод обо всем этом подумать…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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