Общество

Арбитражный суд Псковской области не признал сделку о детсаде на Карла Маркса незаконной

Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре в удовлетворении требования признать недействительными торги и сделку о приобретении помещения под ясли на 80 мест. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил в удовлетворении заявленных требований отказать», - говорится в документе.

Уточняется, что на решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Помещение о котором идет речь находится на на улице Карла Маркса, 42 в Пскове.