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Блоги / Юрий Моисеенко

«Приказано петь и веселиться…»

01.07.2019 17:02|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», у микрофона автор и ведущий программы журналист Юрий Моисеенко.

Наш еженедельный «скрип» диванных пружин мы посвящаем событию эпохальному: в Пскове завершились 39-е Международные ганзейские дни. Перефразируя классика: перфоманс, о необходимости которого все время говорили (нет, не большевики, а нынешние господа чиновники) завершился.

Теперь можно выдохнуть, перекурить и расслабиться, потому что в обозримом будущем ничего по-настоящему праздничного, за исключением выборов, не предвидится. Справедливости ради следует отметить, что экс-глава города г-н Цецерский как-то намекал, что, эдак в году 2033-м - можно снова попытать счастье и пригласить к себе гостей из Евросоюза, но до этого благостного момента еще нужно дожить. Между тем коллеги уже начали подводить итоги народных гуляний: сколько было выпито, шашлыков съедено, какие песни исполняли, мы же, диванные сидельцы, готовы поделиться пока личными впечатлениями, которые ни на что не влияют и, естественно, не претендуют на истину в последней инстанции.

«Мечты, мечты…»

Что хочется сказать «во первых строках»: большое и искреннее «гуттен морген» Ивану Николаевичу Цецерскому, бывшему главе города, который, проявив инициативу, привез ганзейский праздник в наш город. И тут мы живо представляем, как однажды прогулявшись по узким улочкам средневекового Любека или Бремена, хлебнув пивка, он в пароксизме человеколюбия вдруг подумал: и чего бы всей этой красотой да весельем не угостить родной город? Пусть народ оттянется по-европейски! В самом деле, Псков - город по немецким меркам большой, с гипертрофированными, но так и не реализованными туристическими амбициями – why not? Сказано – сделано, и 15 июня 2013 года на общем собрании членов Ганзейского союза Нового времени, которое проходило в немецком городе Херфорде, было принято решение: перенести дату проведения в Пскове Международных Ганзейских дней с 2033-го на 2019-й год.

При этом за бортом остался старинный немецкий город Халле, который тоже был не прочь занять место в ганзейском календаре. Что повлияло на это решение? – до сих пор загадка. Может быть, дружелюбный и открытый характер самого Ивана Николаевича, который ко всему прочему такие оратории, говорят, на баяне закатывал - только держись. Или хранители большой Ганзейской печати неожиданно вспомнили, как их тепло и радушно в 2009-м году встречали в Великом Новгороде - кто знает? Только во время голосования чаша весов качнулась именно в нашу сторону. Когда глава города вернулся домой и рассказал о чуде-чудном и диве-дивном, которое нас ожидает, мало кто поверил его словам. Говорят, что в Доме Советов Ивана Николаевича обругали, чуть ли, не по матери за самодеятельность, за то, что он полез поперек батьки в пекло, но дело было сделано. Как следствие, пришлось докладывать в Москву о псковской неожиданности. В дальнейшем появился Указ президента о праздновании международных ганзейских дней в Пскове, и дело завертелось. Даже какие-то деньги пообещали, поддержку министерств… Было это много лет назад, и тогда мало кто подозревал, что осложнятся отношения с Евросоюзом, будут введены продуктовые санкции, а гвоздем программ садо-мазохистов из «шайтан-ящика» станут кадры показательного уничтожения продовольствия на границе.

Короче, будущее казалось ярким и безоблачным. Поэтому и благих посулов было не счесть: северный обход построим, памятники архитектуры отреставрируем, стадион воздвигнем, улицы помоем, ямки в асфальте заделаем!

При этом, правда, никто тогда не знал, что такое этот ганзейский фестиваль. Самому Ивану Николаевичу это грандиозное действие виделось, эдакой, провинциальной Олимпиадой под пиво. Пятьсот тысяч человек приедет! – грозил он Москве и небесам, недвусмысленно намекая: раскошеливайтесь там. Люди, связанные с культуркой, предполагали, что речь пойдет о ярмарке ремесел с одновременной демонстрацией достижений туристического хозяйства. На наш диванный взгляд международный ганзейский фестиваль представлялся чем-то средним между программой «Поедим, поедим!» и художественной самодеятельностью - эдакий обжорный ряд с национальным колоритом.

Чтобы разобраться до конца в сути вопроса, наше диванное сообщество даже было вынуждено обратиться к эксперту по ганзейским празднествам г-же Миронович, которая за свою журналистскую карьеру побывала на нескольких подобных мероприятиях. Ее ответ, как и всякой женщины, оказался уклончивыми: ну да, типа, фестиваля. Правда, его «изюминка» должна заключаться в том, что горожане приглашающей стороны должны стать не просто наблюдателями, а активными участниками перфоманса. В подтверждение своих слов, она рассказала, как в Дербенте, где проводилась подобная акция, жители накрывали у себя во дворах столы. Они встречали гостей в национальных одеждах, потчевали их деликатесами местной кухни, что с одной стороны, безусловно, нравилось приезжим, а с другой - повышало самооценку, помогало им в самоидентификации, как жителей города, страны.

Дружба-фройдншафт, мир-жвачка!

Была и еще одна «загогулина», на которую стоило обратить внимание. Приглашая к себе гостей, организаторы фестиваля должны были считать сверхзадачей по максимуму распиарить свой регион. Чтобы граждане, обладающие пожизненной щенгенской визой, после возвращения рассказали родным, друзьям, а то и просто малознакомым людям, что в городе N, где они побывали, живет очень гостеприимный народ. Дескать, накормили, напоили, а вдобавок еще и рассмешили. Поэтому туда снова нужно приезжать, чтобы познакомиться с достопримечательностями, еще раз попробовать их уникальный шпрудель (или чем они там еще гордятся), встретится с новыми друзьями. Короче, дружба-фройдншафт, мир-жвачка!

Хочу искренне верить, что гости псковской Ганзы увезли из нашего города самые теплые воспоминания, что косвенно подтвердил депутат Бундестага г-н Дирк Визе, который во время официального приема заявил, что немецкие делегации в полном восторге от Ганзейских дней в Пскове, не испортил им настроение даже сильный ветер. В самом деле, что такое ветер по сравнению со шмоном, который был устроен на границе. Как рассказал наш специальный диванный корреспондент со ссылкой на некую добропорядочную немку, недоумение гостей было на грани шока. Прежде чем пересечь границу Российской федерации, ей с мужем пришлось задержаться на таможне чуть ли не 12 часов. На двое суток погранпункт «Шумилкино» был, по сути дела, парализован: трясли от и до, по сорок минут на каждый чемодан. Если в России так демонстрируют свое добросердечие, то это довольно странный способ, который нормальному среднестатическому европейцу, позабывшему о границах как о дурном сне, мало понятен. Представляю, что гости, вернувшись домой, будут рассказывать потом о «нашей широкой душе».

Неужели устроители фестиваля, с пеной у рта обещавшие решить этот вопрос (и ему подобные) с пограничниками, не подумали заранее о «зеленом коридоре»?

За демаркационной линией осталась и вся «санкционка» в виде деликатесных мясных изделий, эксклюзивных сыров, знаменитого немецкого пива, рыбных изысков в виде «тухлой» селедки из Брегена и т.д.

Всё это были готовы привезти с собой гости, чтобы попотчевать псковичей, но принимающую сторону ждал облом – так, в одночасье, все участники фестиваля лишились одного из самых пикантных и феерических аттракционов Ганзы – дегустации заморских разносолов. Знакомый до боли «туборг», сработанный на пивоварне компании «Балтика», и банальный шашлык не смогли придать фестивальному столу должного гастрономического шика. Мне тут могут возразить, что они сюда, жрать приехали? Понятно, нет, а как же традиции хлебосольства? И наконец: кто с высоких трибун обещал, а еще и в грудь стучал: все решим, все разрулим, а на самом деле получилось, как всегда: дешево и, увы, не слишком сердито.

Всеспасительная мануфактурка

Понятно, что после драки кулаками не машут, но ведь поучиться было у кого: в 2009 году Великий Новгород тоже принимал у себя ганзейский фестиваль и, судя по мемуарам многочисленных очевидцев, распиарили себя выше крыши. Город на Волхове умудрился застолбить за собой в «европах» сразу несколько основополагающих брендов: он стал «родиной российской государственности», «колыбелью русских гениев», «родиной православия», а какой слоган увезли домой представители 89 официальных делегаций? Тащить и не пущать? Лопай, что дают? - на эти вопросы мы пока не можем найти подходящего ответа. И это далеко не праздное любопытство: броская, запоминающаяся речовка в туристическом бизнесе ценится не меньше, чем роскошные гостиничные апартаменты.

Уже не говорю о том, что господа-новгородцы в процессе подготовки к своему фестивалю умудрились привлечь на счет специального праздничного фонда 51 миллион 441 тысячу 90 рублей. Из них 1 миллион 926 тысяч 929 рублей - от частных жертвователей. Интересно, г-да псковичи, готовы мы были на такой подвиг? Увы, до самопожертвования дело не дошло, поэтому городским властям пришлось уповать лишь на «руку Москвы», которая оказалось не такой щедрой. В итоге, мы получили то, что получили. Широко рекламируемый северный обход, как и стадион «Машиностроитель» к Ганзе не были закончены, все срамные дома, которые так и остались с выбитыми окнами, как после фашистов, стояли стыдливо затянутые мануфактуркой. Вежливые гости ничего не сказали об этом «отцам города», но смеем предположить, что про себя решили: либерализм при всех его минусах выглядит намного привлекательнее и эффективнее тоталитаризма в любых его проявлениях.

«Катюша» всухую

Впрочем, это были заметки чисто философского характера. Если говорить о том, что лично меня по-хорошему удивило и порадовало, так это сам город. Если его помыть, почистить, кое-где подкрасить, то даже при всей неприглядности развалин его центральной части (дома Карамышева, исторического комплекса Романовской горки, гельдтовой бани, других заброшенных муниципалитетом зданий), то Псков по-прежнему способен производить хорошее впечатление. Он стал по-настоящему достойной декорацией для народных гуляний. Может быть, наш диванный ареопаг ошибается, пытаясь выдать свое частное мнение за абсолютную истину, однако к такому же мнению склоняются многие наши эксперты:

- Хороший праздник! – оценил фестиваль Игорь Батов, известный в городе общественник, которому трудно угодить, когда дело идет о «счастье народном», - Много представлений, концертов, просто гуляющих артистов. Много улыбок, одобрения, аплодисментов, но это не Ганза.

Кроме того, наш эксперт с сожалением отметил, что «псковичи толпами, с озабоченными видом, разглядывали ларьки на предмет бесплатного угощения». При этом он лично стал свидетелем нескольких случаев откровенного попрошайничества. От себя хочу отметить, что цены на фестивале были довольно кусачие. Например, самый дешевый кофе (по 40 рублей) можно было купить только в кофе-машинах. Если было желание испить его в каким-нибудь специализированном ларьке, то тут цена вырастала вдвое. Впрочем, продавцы не жаловались на отсутствие спроса и готовы были отпускать свой товар и за российские рубли, и за евро – где наша не пропадала! Что касается ассортимента, то зрители высоко оценили мастерство и выдумку российских производителей, отмечая при этом, что тульские пряники и туборговские ларьки все-таки превалировали. Гуляя по рядам, ваш покорный слуга тоже отметил, что очередей и покупателей было не очень много - увы, но Псков и его обитателей в массе своей при всем квасном патриотизме, нельзя отнести к сливкам общества. Не хватало на празднике и качественного пива. По словам того же г-на Батова, вместо пенного напитка немцы распевали «Катюшу» на сухую.

- Впервые пришлось увидеть их тоскливые лица, – делится ироническим замечанием наш эксперт. Тут же надо отметить, что не обошлось и без травм: вечером субботнего дня в городскую и областную больницы доставляли раненых и покалеченных бойцов рыцарских турниров на предмет оказания им первой медицинской помощи. Лично наблюдал с каким задором и воодушевлением сражались участники клубов исторической реконструкции, поэтому можно было легко предположить, сколько было наложено швов на их свежие раны. Был и вовсе ядовитый случай: одного из участников фестиваля, члена немецкой делегации, привезли с острой ишемической атакой и его «во избежание» немедленно поместили в отделение реанимации.

Можно себе представить картину маслом, когда в приемное отделение пришли его товарищи и начали допытываться у врачей: не поступал ли к ним некто имярек, который (оказывается) опаздывает на поезд. Короче, гостя отыскали, ему оказали всю необходимую помощь и мы искренне надеемся, что он скоро пойдет на поправку.

Впрочем, по поводу Ганзы есть разные мнения, которые мы обязательно озвучим, потому что одной программой тема международного европейского фестиваля не исчерпывается, и мы обязательно к ней не раз еще вернемся. Однако в заключение не могу все-таки не задать несколько вопросов, которые продолжают волновать наши измученные нарзаном души. Первый: почему, чтобы убедиться в том, что наш город красив и по-своему уникален (почти такой же, как Париж), мы должны ждать какую-то Ганзу? Когда закончатся со стороны власть предержащих их бесконечные «завтраки»: обещания улучшить, усилить, озолотить?

Идем дальше… Благодаря ганзейскому празднику ВВП Великого Новгорода пополнился за счет туристов на 1,7 миллиарда рублей, а само их количество выросло на 200 тысяч. В этой связи интересно будет сравнить наши экономические рекорды с показателями соседей, у которых проведение фестиваля сейчас принято считать образцовым. В этом вопросе мы точку тоже пока не ставим, но призываем сохранять оптимизм. С вами был диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Если же вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.

Теги: #Ганза #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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01.07.2019, 11:591 Скончался председатель колхоза «Передовик» Серафим Иванов 01.07.2019, 11:540 УФНС России по Псковской области подсказала ресурс для проверки добросовестности поставщиков из АПК 01.07.2019, 11:471 С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского драматического театра 01.07.2019, 11:470 Сотрудница Великолукского медицинского колледжа награждена Почетной грамотой Минздрава
01.07.2019, 11:390 Процесс ЕГЭ будет совершенствоваться, заявили в Минпросвещения 01.07.2019, 11:280 Псковский Россельхознадзор запретил ввоз более 19 тонн персиков из Македонии 01.07.2019, 11:231 Руководитель Псковского обкома КПРФ станет гостем программы «Гайд-парк» 01.07.2019, 11:130 Взрывоопасные предметы времен ВОВ обнаружены в Гдовском, Великолукском районах и Пустошке
01.07.2019, 10:550 Заканчивается прием сведений для оказания услуг на допвыборах депутата регионального парламента 01.07.2019, 10:433 Олег Брячак: Наши кандидаты никого не будут называть «земляным червяком» на сентябрьских выборах 01.07.2019, 10:340 В Великих Луках из-за курения в жилом доме произошел пожар 01.07.2019, 10:262 КПРФ представила в облизбирком документы для заверения списка кандидатов
01.07.2019, 10:180 Псковская библиотека подвела итоги акции «Самое простое и самое главное» 01.07.2019, 10:140 В Порховском районе мотоциклист насмерть сбил 20-летнего пешехода 01.07.2019, 10:070 Великолучанки стали жертвами мошенников 01.07.2019, 10:030 В Великих Луках пройдут мероприятия к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
01.07.2019, 09:550 В Павшино за рулем мопеда погибла женщина 01.07.2019, 09:490 Экологическая акция в Дно подтолкнула к разработке целого проекта 01.07.2019, 09:300 После вмешательства прокуратуры детские площадки в Дедовичах приведут в надлежащее состояние 01.07.2019, 09:180 В Островском районе к уголовной ответственности привлечены жители Ленинградской области за кражи аккумуляторных батарей
01.07.2019, 08:592 Более половины россиян не ходят в театры и кафе 01.07.2019, 08:470 Определился состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019» 01.07.2019, 08:361 Медведев анонсировал изменения в работе общественных приемных «Единой России» 01.07.2019, 08:210 В России появятся биометрические банкоматы
01.07.2019, 08:040 Стала известна средняя зарплата псковского оператора программы «1С» 01.07.2019, 00:480 Власти Пскова дали жителям инструктаж по купанию 01.07.2019, 00:122 Жители и гости Пскова активно посещали праздничные площадки в последний день XXXIX Ганзы. ФОТО 30.06.2019, 23:371 Роспотребнадзор сообщил о непригодных для купания местах в Псковской области
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