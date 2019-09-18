Общество

Комитет по туризму Псковской городской Думы заслушали итоги XXIX Международных Ганзейских дней

Участники комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы заслушали информацию об итогах проведения XXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такое заседание под председательством Валерия Тюменцева состоялось 19 сентября. В заседании также приняли участие, депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов, заместитель начальника главы администрации Пскова Александр Коновалов, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Пскова Марк Степаненков, работники администрации города.

«Участники комитета заслушали информацию об итогах проведения XXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. С отчетом выступила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина. Она рассказала об основных организационных мероприятиях, которые были проведены в Ганзейские дни в Пскове и о масштабе праздника в целом. Татьяна Пустошкина сообщила, что в Ганзейских днях приняли участие 72 европейских Ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов было 1864 человек, из них 1297 иностранных граждан и 567 российских. 11 стран и 60 городов были представлены на Ганзейском рынке. Всего была организована работа 13 сценических площадок и 9 праздничных территорий с мастерами народного творчества и торговлей», - отметили в ведомстве.

Кроме того, Татьяна Пустошкина подчеркнула, что Ганзейские дни были результатом командной работы, много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник: «Мы постарались сделать так, чтобы гости нашего города смогли узнать больше о Пскове, погрузиться в атмосферу праздника и получить удовольствие от пребывания в городе. Мы до сих пор слышим отклик нашей работы от участников из Ганзейских городов».

Напомним, что XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.