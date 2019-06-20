Общество

Александр Братчиков поблагодарил членов оргкомитета за проведение Ганзы

Проведение XXXIX Ганзейских дней Нового времени в Пскове оценивается положительно, негативных отзывов очень мало. Об этом заявил глава администрации города Пскова Александр Братчиков на встрече городского оргкомитета, которая состоялась сегодня, 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он также отметил, что период подготовки был тяжелым и напряженным. «Нам удалось провести праздник международного уровня. Мы показали, что готовы к тому, чтобы принимать большое количество гостей и организовывать достойный прием», - заявил Александр Братчиков.

От лица администрации города Пскова и от себя лично он поблагодарил всех собравшихся за работу над подготовкой и проведением Ганзейских дней в Пскове и вручил грамоты.